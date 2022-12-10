Безногих Ваньок стало больше

А вот и первые примеры подготовки к зиме российских оккупационных войск. Так, на Луганщине в последние дни стоит сильный мороз, да еще и при нешуточных порывах ветра.

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В результате к концу этой недели Луганская областная больница оказалась забита 300-ми. Только у них превалируют не осколочные или пулевые ранения, а обморожения конечностей.

Обморожение сейчас становится главной причиной санитарных потерь. И это еще не ударили морозы за 20 градусов.

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Российские оккупанты остаются без конечностей не только из-за боев, но и из-за обморожения / Коллаж 24 канала

Радикальное "решение" проблемы

Интересно то, что зэков держат отдельно от чмобиков, отправляют их сразу либо в Алчевск, либо в Новосветловку.

Самое забавное в этой ситуации заключается в том, что в большинстве случаев обмороженные конечности, из-за невозможности на лечебно-оздоровительной базе обеспечить профессиональное лечение, просто ампутируют.

Навоевались? А сколько еще навоюются! Зима будет холодная, ага.