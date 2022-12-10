Безногих Ваньок стало больше
А вот и первые примеры подготовки к зиме российских оккупационных войск. Так, на Луганщине в последние дни стоит сильный мороз, да еще и при нешуточных порывах ветра.
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Обморожение сейчас становится главной причиной санитарных потерь. И это еще не ударили морозы за 20 градусов.
Важно Вскоре Россия проиграет еще одну войну
Российские оккупанты остаются без конечностей не только из-за боев, но и из-за обморожения / Коллаж 24 канала
Радикальное "решение" проблемы
Интересно то, что зэков держат отдельно от чмобиков, отправляют их сразу либо в Алчевск, либо в Новосветловку.
Самое забавное в этой ситуации заключается в том, что в большинстве случаев обмороженные конечности, из-за невозможности на лечебно-оздоровительной базе обеспечить профессиональное лечение, просто ампутируют.
Навоевались? А сколько еще навоюются! Зима будет холодная, ага.