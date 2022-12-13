Уже зрозуміло, що переломний момент в цій війні був та Україна вийшла на шлях до здобуття своєї неминучої перемоги, однак російські загарбники все ще зі всіх сил намагаються відтермінувати свій кінець. В Інституті з вивчення війни проаналізували, яка ситуація на фронті станом на 13 грудня.

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Ворог консолідує сили

Як пишуть аналітики, російські війська продовжують формувати та консолідувати свій склад сил на Сході України. Наразі окупанти мріють зміцнити оборону та встояти перед контрнаступом Збройних Сил на межі Харківської та Луганської областей. Також консолідація сил потрібна ворожим солдатам, аби наступати на Донецькому напрямку.

Станом на 13 грудня на Харківсько-Луганському напрямку відсіч окупантам дає 20-а загальновійськова армія ЗСУ та три її загальні угруповання, зокрема:

підрозділи 144-ї мотострілецької дивізії поблизу Сватового;

частини 3-ї мотострілецької дивізії на рубежі Кремінь-Рубіжне;

частини 18-ї мотострілецької дивізії 11-го армійського корпусу на північному заході Луганської області в районі Троїцького.

Водночас нашим бійцям протистоять підрозділи 1-го та 2-го армійських корпусів військ квазіреспублік, зокрема:

підрозділи 76-ї десантно-штурмової дивізії;

підрозділи 106-ї повітряно-десантної дивізії;

до трьох загонів БАРС, які бойовим резервом.

Ці підрозділи (російських – 24 Канал) військ, ймовірно, значно погіршені та недостатні,

– констатують експерти.

Зброя масового ураження та загони "мобіків"

В Інституті з вивчення війни зазначають, що раніше помічали в російської сторони елементи зброї масового знищення. Ворог намагався максимально розгорнути свої сили по всьому Харківському регіону, однак контрнаступ ЗСУ у вересні відтіснив окупантів до кордону Харківської та Луганської областей.

Російські та українські звіти також свідчать про те, що існує висока концентрація мобілізованого персоналу, який діє на цьому напрямку, ймовірно, для того, щоб заповнити прогалини в підрозділах зброї масового знищення,

– пишуть аналітики.

Окрім того, важливо згадати, що батальйони БАРС-13 і БАРС-16 були особливо активними на лінії Сватове-Кремінна. А бійців Центрального воєнного округу Росії раніше помічали в районі Сєвєродонецька та Лисичанська.

Підрозділи російських Повітряно-десантних військ діють активно наразі у Луганській області. Туди їх відправили, найімовірніше, з правого берега Херсонщини. До речі, нинішній склад російського контингенту на Сході Херсона проаналізувати неможливо. Ймовірно, підрозділи Південного військового округу Росії все ще присутні там і в Запорізькій області.

Яка роль бійців квазіреспублік та вагнерівців у війні

Війська 6-го полку 2-го армійського корпусу "ЛНР" активно діють на північний схід від Бахмута в районі Соледара. А от 1-ий армійського корпусу "ДНР" дислокується у таких містах як Донецьк та Авдіївка, зокрема там є батальйони "Спарта" і "Сомалі", які захопили західні околиці міста Донецьк у райони Піски, Водяне та Мар'їнка.

Варто зауважити, що війська "ДНР", підрозділи Східного військового округу, а також 155-та бригада морської піхоти та 40-та окрема бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту вели наступальні операції на південний захід від Донецька в районі Вугледар-Павлівка в листопаді.

Натомість бійці елітного батальйону "Вагнер" разом з підрозділами 1-го та 2-го армійських корпусів зараз на Донецькому напрямку – їх кинуло вороже командування під Бахмут. До речі, 24 Канал нещодавно писав про те, чому битва за Бахмут є вирішальною для контролю України над усім Донбасом.