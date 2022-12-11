На вопрос о том, когда украинские воины возобновят активное контрнаступление, глава Минобороны ответил во время пресс-конференции министром обороны Швеции Полом Йонсоном в Одессе, сообщает 24 канал. Для возобновления активных действий требуются определенные условия.

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Когда ВСУ возобновят контрнаступление

Алексей Резников пояснил, что переход от сухой осени к еще не морозной зиме сложен, ведь влажную почву после дождей усложняет, а иногда делает невозможным движение военной техники. Это существенно повлияло на интенсивность боевых действий.

Поэтому министр заверил, что ситуация изменится, как только промерзнет земля, ведь украинские воины не будут останавливаться на пути к полному освобождению украинских территорий от оккупантов.

Я думаю, что это уменьшение активности происходит из-за погодных условий. Но украинские вооруженные силы не думают остановятся. Поэтому, используя момент, когда почва станет более жесткой, я убежден, что мы будем продолжать наши контратаки, кампанию по освобождению наших территорий,

– заявил Резников.

Глава минобороны также отметил, что украинский план не изменился – наше государство стремится выйти на международно признанные границы 1991 года.

Алексей Резников подчеркнул, что Россия воюет против гражданского населения Украины, в частности, нанося массированные удары по энергообъектам, чтобы заставить наше государство к переговорам. Министр подчеркнул, что у врага ничего не получится.

Контрнаступление ВСУ: главное

В конце августа украинские воины начали контрнаступление на Юге, нанося удары по логистике врага и складам с боеприпасами. В начале сентября ВСУ начали операцию по освобождению Харьковщины, в рамках которой удалось деоккупировать почти всю область, в том числе такие города как Балаклея, Изюм, Купянск и Волчанск.

Параллельно с этим украинские воины уволили ряд населенных пунктов в Херсонской области и начали еще одну операцию – Лиманскую. Благодаря мастерству и отважности наших защитников и защитниц север Донецкой области также удалось освободить от оккупантов.

После Лиманской операции украинские войска прорвали вражескую оборону на Юге и освободили еще ряд населенных пунктов, а в конце октября контрнаступление в этом регионе набрало обороты, поэтому к середине ноября ВСУ освободили почти всю территорию Николаевщины (кроме Кинбурнской косы) и правобережья Херсонщины.

Эксперты и аналитики высказывают разные мнения по поводу того, каким будет следующее направление контрнаступления ВСУ, но очевидно только одно – наши воины, ценой титанических усилий шаг за шагом возвращают нашу землю и им непременно удастся вернуть все, что захватила Россия. Поэтому наша обязанность – поддерживать наших защитников и защитниц, донатить на ВСУ и верить в наших воинов.