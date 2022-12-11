Украина получит от Стокгольма просившееся ранее оружие. Об этом на совместном брифинге с министром Украины Алексеем Резниковым, сообщил министр обороны Швеции Пол Йонсон, сообщает 24 канал .

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Что планирует передать Швеция

Шведское правительство решило удовлетворить запрос Украины относительно систем ПВО на фоне массированных ракетных ударов по энергообъектам, что приводит к обесточиванию регионов нашего государства в период зимы. Пока неизвестно, какие системы Стокгольм предоставит Украине.

В то же время Швеция хочет также предоставить комплектующие к системам ПВО, которые уже есть на вооружении Украины. Также наше государство получит амуницию для военных.

Правительство Швеции приняло девятый пакет поддержки Украины, и оно на 50% больше, чем восьмой пакет. Это связано с тем, что мы наблюдаем эскалацию со стороны России. В этом пакете мы предоставляем ПВО, комплектующие для другого вида ПВО и зимнюю амуницию для украинских военных,

– заявил Йонсон.

Министр обороны Швеции подчеркнул, что Стокгольм не просто поддерживает Украину, а инвестирует в общую безопасность на фоне военных преступлений, совершенных Россией.

Также Пол Йонсон пообещал, что Швеция, председательствующая в Совете Европы с 1 января, будет защищать интересы Украины.

Швеция оказывает поддержку Украине

С началом российского вторжения в Украину Швеция сразу же заняла устойчивую позицию в поддержку нашего государства. Стокгольм взял курс на НАТО и стал оказывать помощь Украине. В частности, первые системы ПВО от Швеции Украина получила в рамках предыдущего восьмого пакета.

До этого Швеция предоставляла Украине разные типы оружия и техники, а также амуницию для украинских воинов. Новый пакет помощи в размере 3 миллиарда шведских крон, больше всех предыдущих пакетов вместе. Так что Стокгольм выделил для Украины рекордную помощь.