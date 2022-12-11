Україна отримає від Стокгольма зброю, яку просила раніше. Про це на спільному брифінгу з міністром України Олексієм Резніковим, повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, повідомляє 24 канал.

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Що планує передати Швеція

Швецький уряд вирішив задовільнити запить України щодо систем ППО на тлі масованих ракетних ударів по енергооб'єктах, що призводить до знеструмлення регіонів нашої держави у період зими. Поки невідомо, які саме системи Стокгольм надасть Україні.

Водночас Швеція хоче також надати комплектуючі до тих систем ППО, які вже є на озброєнні України. Також наша держава отримає амуніцію для військових.

Уряд Швеції ухвалив дев’ятий пакет підтримки України, і він на 50% більшій, ніж восьмий пакет. Це пов’язано з тим, що ми спостерігаємо ескалацію з боку Росії. В цьому пакеті ми надаємо ППО, комплектувальні для іншого виду ППО та зимову амуніцію для українських військових,

– заявив Йонсон.

Міністр оборони Швеції наголосив, що Стокгольм не просто підтримує Україну, а інвестує у спільну безпеку на тлі воєнних злочинів, які чинить Росія.

Також Пол Йонсон пообіцяв, що Швеція, яка головуватиме в Раді Європи з 1 січня, захищатиме інтереси України.