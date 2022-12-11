Об этом 24 каналу рассказал немецкий политолог Сергей Сумленный. По его словам, Германия действует в этой ситуации так же, как и с предыдущими случаями передачи оружия. Они ожидают, что США первыми предоставят Украине танки.

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Германия не хочет делать первый шаг

Когда это произойдет, тогда и Германия начнет передавать Украине свои танки. Берлин не хочет делать первые шаги в таких поставках.

Берлин не хочет делать какие-либо шаги первым. Мы видим, что Германия всегда ждала шагов других партнеров по НАТО. Они передавали оружие только после того, как аналогичное оружие уже предоставляли другие государства,

– отметил Сумленный.

Подобная ситуация была и с артиллерийскими системами, и с реактивными системами залпового огня. Исключение – современная ЗРК IRIS-T, которую Германия предоставила первой среди всех стран НАТО.

В других случаях Берлин не желает быть лидером. Но соглашается предоставлять оружие после того, как кто-нибудь из партнеров это сделает.

Почему Германия тянет с передачей танков – объясняет политолог: смотрите видео

США не против, чтобы Германия передала танки Украине