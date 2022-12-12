Об этом 24 каналу сказал херсонский активист Владимир Молчанов. По его словам, оттуда бегут те оккупанты, которые не задействованы непосредственно в обороне и в артиллерийском терроре против правого берега.

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Что происходит на оккупированной Херсонщине

Молчанов считает, что у ВСУ нет средств для наступления на Олешки, потому что для этого нужно, прежде всего, преодолеть Днепр под огнем вражеской артиллерии, которую будут корректировать наблюдатели противника из плавней.

Затем, по его словам, нужно будет преодолеть 3,5 километра фактически плавней, ведь там есть только отдельные дороги, одна из которых ведет от руин моста к Олешкам. Так что нашим военным невозможно будет как-то маскироваться или выходить, поскольку там камыш и вода. А дальше еще предстоит пройти один мост, который оккупанты вооруженно контролируют. И только после пролива Конка будут Олешки.

То есть практически с правого берега существенные штурмовые невозможны. Возможно только продвижение на лодках диверсионно-разведывательных групп,

– сказал Молчанов.

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Поэтому, по его мнению, мэр Олешек Евгений Рыщук несколько преувеличивает наши возможности и панические настроения среди оккупантов. Там распространяется политическая паника из-за того, что россияне считают, что скоро все сдадут за какие-то экономические преференции их олигархам. Но сейчас нет каких-либо военных оснований для того, чтобы им убегать оттуда.

Убегают все, кто не задействован непосредственно в обороне и в артиллерийском терроре против правого берега. То есть они бегут из-за того, что наша артиллерия достаточно эффективно действует, эффективно уничтожает врага,

– заявил херсонский активист.

По его словам, наши артиллеристы уничтожают оккупантов в Чаплинке, которая стала некой новой Чернобаевкой. Там есть небольшой аэродром, где ныне базируются российские вертолеты, а также многие предприятия и складские помещения, задействованные в качестве базы поставок. В то же время, там нет российских администраций, они лишь иногда устраивают "вылазки", чтобы раздать какую-то гуманитарную помощь.

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