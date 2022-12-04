Деоккупация Херсонской области продолжается. Об этом в эфире национального телемарафона заявил первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

Читайте также Даже сейчас мурашки по коже: жительница Херсона рассказала, как ВСУ заходили в город

Соболевский заинтриговал новостями из Херсона

Это точно не последний наш флаг на левом берегу Херсона в ближайшее время. Военная операция по деоккупации левобережья Херсонщины не останавливалась,

– сказал чиновник.

Он добавил, что контрнаступление Вооруженных Сил Украины на Юге имеет определенные фазы. Наши военные там постоянно работают, к тому же – успешно. В частности, российские склады, скопления техники и центры одобрения решений загораются в регионе каждый день. Логистика врага также под нашим огневым контролем.

"Ждем хороших новостей. Все там будет Украина", – заверил Соболевский.

Обратите внимание! 3 декабря бойцы спецподразделения "Карлсон" подняли флаг Украины на левом берегу Днепра в Херсонской области. Это впервые с начала контрнаступления наш флаг взвился в этом регионе. В какой именно населенный пункт зашли ВСУ – пока не сообщают.

Деоккупация Херсонщины: последние новости