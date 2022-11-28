Об этом заявили аналитики из Института американского изучения войны.

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Где враг пытается укрепиться

Спутниковые снимки показывают, что российские войска уделяют первоочередное внимание рытью окопов и сооружению противотанковых укреплений вдоль линий разграничения, которые соединяют российские войска на восточном (левом) берегу Днепра с юго-восточными тыловыми районами в Херсонской области и Крыму. районами вокруг Мелитополя, Запорожская область.

Большинство этих полевых фортификационных сооружений расположены непосредственно на самих линиях разграничения и в основном ориентированы перпендикулярно самим дорогам.

Таким образом, они больше похожи на хорошо продуманные блокпосты, чем на части целостных оборонительных линий, простирающихся через несколько полей. Российские войска также мощно укрепили 3-километровую полосу земли, отделяющую Кинбурнскую косу от материковой части Херсонской области, а также вдоль пляжей на Юг и Восток от этой полосы,

– отметили специалисты.



Где расположены позиции врага в Херсонской области / Фото ISW

Российские оборонные позиции свидетельствуют о том, что российское военное руководство рассматривает перспективу украинского контрнаступления через реку Днепр как серьезную угрозу. Российские войска, вероятно, ожидают, что украинские войска займут Кинбурнскую косу, но намерены не допустить их продвижения на материковую часть Херсонской области.

Многослойные линии обороны предоставляют российским войскам несколько запасных позиций в случае, если одна оборонная линия упадет, а другие останутся невредимыми.

Как выглядят оборонительные позиции россиян / Фото Maxar

Какая сейчас ситуация в Херсонской области

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань 24 ноября информировал, что Россия ужесточает обстрелы Херсона. Оккупанты ведут обстрелы из ствольной артиллерии. В ответ ВСУ массово подрывают вражеские склады в Херсонской области.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что россияне, убегая с правого берега Днепра, хотели улучшить свое положение. Однако оказались в еще более суицидально-патовой ситуации, потому что левобережная часть Херсона является еще более открытой территорией.

Так, после освобождения правобережной части Херсона наши бойцы смогли более удачно разместить ствольную и реактивную артиллерию. Следовательно, ствольной артиллерией ВСУ могут обеспечивать влияние по линии от Скадовска. А реактивной – даже на северо-западных локациях временно оккупированного полуострова Крым.

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