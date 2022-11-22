Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. Он также отметил, как пример, поведение бандитов: если магазин нельзя обложить налогом, то они его сжигают. Именно этим они занимаются и будут заниматься дальше.

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Война – невероятно сложное явление, и каждая ситуация имеет свою специфику. Что нужно понимать о Херсонской области – действительно, правый берег выше и для нанесения артиллерийских и ракетных ударов,

– говорит Черник.

По словам специалиста, от Херсона по прямой до Перекопского перешейка 103 километра и условная Точка-У могла бы поражать цели.

Почему позиции ВСУ на правом берегу Херсона – важны

"Поэтому можно констатировать - реактивные системы залпового огня тоже могут достигать 90 километров. По моему мнению, херсонская методика ВСУ - лучшая из всех возможных", - убежден Петр Черник.

Что известно об успешной деоккупации Херсона: смотрите видео

По мнению Черника, в ней есть только один несовершенный аспект – такая методика длинная. Херсонская операция на правом берегу началась еще в середине июля, когда были первые удары по Антоновскому мосту, а закончилась она только в ноябре.

Считаю, что любые кавалерийские наскоки в стиле Жукова – неприемлемы, только уничтожение логистики врага является ключевым в этой войне.

– убежден Петр Черник.

Потеря Херсона для россиян – катастрофическая

Херсон был единственной значимой "победой" для армии России. Враг оккупировал город и большую часть его окрестностей – ключевых ворот на Крымский полуостров – на 255 дней.

Добавим, что в конце сентября Путин заявил об "аннексии" Херсонщины вместе с:

Запорожской,

Донецкой,

Луганской области.

Тогда кремлевский диктатор заявил, что живущие там люди "становятся гражданами России навсегда". Но по иронии судьбы и благодаря мощным действиям наших военных чуть больше месяца ВСУ уволили Херсон.