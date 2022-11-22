Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник. Він також зазначив, як приклад, поведінку бандитів: якщо крамничку не можна оподаткувати, то вони її спалюють. Саме цим вони займаються і будуть займатися надалі.

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Війна – неймовірно складне явище і кожна ситуація має свою специфіку. Що потрібно розуміти про Херсонщину – дійсно, правий берег вищий і для нанесення артилерійських та ракетних ударів,

– каже Черник.

За словами фахівця, від Херсону по прямій до Перекопського перешийку 103 кілометри і умовна Точка-У, могла б вражати цілі.

Чому позиції ЗСУ на правому березі Херсона – важливі

"Тож можна констатувати – реактивні системи залпового вогню теж можуть сягати до 90 кілометрів. На мою думку, херсонська методика ЗСУ – є найкращою з усіх можливих", – переконаний Петро Черник.

Що відомо про успішну деокупацію Херсона: дивіться відео

На думку Черника, в ній є тільки один недосконалий аспект – така методика довга. Херсонська операція на правому березі почалася ще у середині липня, коли були перші удари по Антонівському мосту, а закінчилась вона аж у листопаді.

Вважаю, що будь-які кавалерійські наскоки у стилі Жукова – неприйнятні, тільки знищення логістики ворога є ключовим у цій війні,

– переконаний Петро Черник.

Втрата Херсона для росіян – катастрофічна

Херсон був єдиною значущою "перемогою" для армії Росії. Ворог окупував місто та велику частину його околиць – ключових воріт на Кримський півострів – на 255 днів.

Додамо, що наприкінці вересня Путін заявив про "анексію" Херсонщини разом із:

Запорізькою,

Донецькою,

Луганською областями.

Тоді кремлівський диктатор заявив, що люди, які живуть там, "стають громадянами Росії назавжди". Але за іронією долі та завдяки потужним діям наших військових трохи більш як за місяць ЗСУ звільнили Херсон.