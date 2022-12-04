Деокупація Херсонської області триває. Про це в ефірі національного телемарафону заявив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

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Соболевський заінтригував новинами з Херсонщини

Це точно не останній наш прапор на лівому березі Херсонщини найближчим часом. Військова операція з деокупації лівобережжя Херсонщини не зупинялася,

– сказав чиновник.

Він додав, що контрнаступ Збройних Сил України на Півдні має певні фази. Наші військові постійно там працюють, до того ж – успішно. Зокрема, російські склади, скупчення техніки й центри схвалення рішень спалахують в регіоні кожного дня. Логістика ворога також під нашим вогневим контролем.

"Чекаємо гарних новин. Все там буде Україна", – запевнив Соболевський.

Зверніть увагу! 3 грудня бійці спецпідрозділу "Карлсон" підняли прапор України на лівому березі Дніпра у Херсонській області. Це вперше з початку контрнаступу наш стяг замайорів у цьому регіоні. У який саме населений пункт зайшли ЗСУ – наразі не повідомляють.

Деокупація Херсонщини: останні новини