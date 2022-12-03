Так, тепер на лівому березі Дніпра у Херсонській області видніється синьо-жовтий прапор.

Що відомо

Цей прапор підняли бійці спецпідрозділу "Карлсон". Захисники переконані, що це стане плацдармом для деокупації лівого берега Херсонщини.

Операція завершилась успіхом, і все завдяки точним координаційним та наступальним навичкам хлопців,

– мовиться у повідомленні.

Захисники встановили прапор на лівому березі Дніпра: відео

У місцевих чатах жителі Херсона дуже зраділи такі новині. Люди пишуть, що моляться за ЗСУ та просять себе берегти. Також жителі лівобережжя, зокрема голої пристані, пишуть, що не можуть дочекатися наших захисників.