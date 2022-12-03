Про це 24 каналу розказав військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков. Він вважає, що ворог не може просто так відходити з Запорізького напрямку, тому що навіть на такому наразі другорядному напрямку як лівий берег Дніпра на Херсонщині окупанти будують справжній укріпрайон.

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Чому росіяни навряд чи відійдуть з Запоріжжя просто так

Катков пояснив, що там загарбники формують багатоешелонні лінії оборони, які тягнуться на сотні кілометрів, з обороною ключових вузлів. А цей напрямок, відверто кажучи, зараз є непріоритетним для ЗСУ, бо уявити собі форсування Дніпра в нижній течії у зимовий період доволі складно. І попри це, загарбники масштабно окопуються там, виконуючи величезний обсяг робіт та залучаючи величезні ресурси.

Росіяни окопалися не лише на лінії фронту та уздовж неї, а й глибоко в тилу. За словами експерта, вони вже навіть бетонують укріплення, які мають стати останньою лінією оборони перед перешийком до Криму. А крім того, створюються навіть спеціальні зони протидесантної оборони на випадок, якщо ЗСУ проведуть десантну операцію на березі Чорного моря у районі Херсонської області. Тобто мова йде вже про повноцінну 5-шарову оборону від берега Дніпра до перешийка з півостровом.

Натомість напрямок на Мелітополь, що на Запоріжжі, зараз є набагато цікавішим для потенційного удару ЗСУ. Росіяни також це розуміють, тож можна лише припустити, скільки ДОТів, ДЗОТів, ліній, ровів та інших інженерних споруд там вже викопано і зведено для того, щоб вести довготривалу оборону. Тож повірити в те, що росіяни просто відходять з Запоріжжя, принаймні зараз, напрочуд важко.

Звільнення Півдня не буде легкою прогулянкою

Відтак, подальше звільнення Півдня, ймовірно буде для ЗСУ ще важчим завданням, ніж деокупація правого берега Херсонщини. Росіяни будуть оборонятися, тим паче, що Крим вже став для Росії важливий військовий об'єкт з точки зору того, що там зосереджена величезна кількість фронтової авіації. Тобто там велика мережа авіабаз, які зараз використовуються як прифронтові аеродроми.

Також потрібно враховувати те, що Південь України – це доволі пласка місцевість. Ба більше, у цьому регіоні не грає на руку і погода, оскільки зима на Півдні – не така, як, наприклад, в Києві, де вже лежить сніг. У цих регіонах зима м'якша, а ґрунт не так сильно промерзає, що ускладнює прохідність техніки та ослаблює логістику.

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