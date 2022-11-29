Про це 24 каналу розповів перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Проте, він зазначив, що ситуація довкола Кінбурнській косі зараз в режимі повної тиші.

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Соболевський наголосив, що максимальна інформаційна тиша зберігається також стосовно дій наших військових на багатьох напрямках фронту.

Те, що можемо сказати: кожен день є дуже гарні новини. Продовжується знищення військової інфраструктури, логістики, складів, центрів прийняття військових рішень, скупчення техніки окупантів,

– розповів він.

Тактика перемоги

За його словами, ЗСУ продовжує реалізовувати успішну тактику, завдяки якій було звільнено правобережну частину Херсонщини.

"Лише питання часу, коли ця тактика приведе до того, що вся Херсонщина буде звільнена", – наголосив перший заступник голови Херсонської обласної ради.

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