Об этом 24 каналу рассказал первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский. Однако он отметил, что ситуация вокруг Кинбурнской косы сейчас находится в режиме полной тишины.

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Соболевский подчеркнул, что максимальная информационная тишина сохраняется также в отношении действий наших военных по многим направлениям фронта.

То, что можем сказать: каждый день есть очень хорошие новости. Продолжается уничтожение военной инфраструктуры, логистики, складов, центров принятия военных решений, скопление техники оккупантов,

– рассказал он.

Тактика победы

По его словам, ВСУ продолжает реализовывать успешную тактику, благодаря которой была освобождена правобережная часть Херсонщины.

"Лишь вопрос времени, когда эта тактика приведет к тому, что вся Херсонщина будет деокупирована", – подчеркнул первый заместитель председателя Херсонского областного совета.

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