Об этом рассказал глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич в эфире национального телемарафона. К слову, 23 ноября в Херсоне раздавались новые мощные взрывы.
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В Херсонской области погиб 13-летний мальчик
Как рассказал Янушевич, в Херсонской области погиб 13-летний мальчик, который вместе с отцом ехал в машине из церкви, где они скрывались от обстрелов. Ребенок получил ранения от кассетного снаряда. Он скончался ночью в областной клинической больнице.
Кроме того, еще один мальчик перебегал из летней кухни в свой дом и в результате обстрела остался без руки. Также одного мальчика ранили в живот.
Они продолжают нападать и бить по мирным людям,
– подчеркнул глава региона.
Херсонкая область под постоянными обстрелами
- В Херсонской области в селе Новорайском 13 ноября легковой автомобиль наехал на мину. Ребенку, который был среди 4 пострадавших, было всего 11 лет.
- В Херсоне 22 ноября в результате обстрела погибли два человека, есть семь раненых.
- Позже начальница МВА Галина Лугова сообщила, что в результате обстрелов Херсона погиб еще один человек.
- 21 ноября оккупанты обстреляли Херсон и попали в многоквартирный жилой дом.
- В результате атаки в областную больницу доставили 4 травмированных людей. Во время госпитализации один человек скончался.
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