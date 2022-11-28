Конечно, жителям южного освобожденного города хочется поскорее вернуться домой. Однако военные предостерегают, что это может быть опасно, сообщает 24 канал.

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Растяжки в домах

Опасность именно в том, что российские оккупанты оставили взрывные устройства и растяжки всюду, где могли, чтобы даже после освобождения Херсона унести как можно больше жизней мирных украинцев.

Более того, в сети не раз появлялись сообщения, а также фото и видео таких "гостинцев" от граждан страны-террористки. Поэтому сначала на освобожденных территориях должны пройти стабилизационные мероприятия и разминирование.

Возвращаться сейчас еще рано. Еще очень много работы,

– отметил защитник Украины на видео.

Оккупанты оставили растяжки в доме: видео

Находят не только растяжки

На деоккупированной Херсонской области работают и криминалисты Киевской области. Они осматривают штабы оккупантов и помогают документировать военные преступления захватчиков. В частности, они обнаруживают и документируют:

растяжки,

минные ловушки,

тела убитых и замученных граждан,

повреждение домов,

исследуют места обстрелов.

Откровенно поражает беспредел устроенный захватчиками в учебных заведениях. В настоящее время взрывотехники обезвреживают оставленные оккупантами опасные боеприпасы,

– написал начальник Нацполиции Киевщины Андрей Небитов.

Преступления россиян в Херсонской области

На оккупированных территориях россияне совершали много зверств. Более того, они сотнями похищали детей якобы "на оздоровление".

Там же, где пока есть оккупационные войска, россияне создают застенки, где удерживают украинцев. В частности, они обустроили такую застенку на базе отдыха на оккупированной территории Херсонщины. Нашли такие и в самом Херсоне.

Интересно, что нечеловечески россияне обращались не только с украинцами. Так, журналисты The Guardian сообщили, что враг мог сжигать своих же солдат на свалке. Как рассказал один из местных жителей, на свалку оккупанты пригнали "КамАЗ", наполненный мусором и трупами, и просто разгрузили его. О погребении и речи не было.

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