Конечно, жителям южного освобожденного города хочется поскорее вернуться домой. Однако военные предостерегают, что это может быть опасно, сообщает 24 канал.

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Растяжки в домах

Опасность именно в том, что российские оккупанты оставили взрывные устройства и растяжки всюду, где могли, чтобы даже после освобождения Херсона унести как можно больше жизней мирных украинцев.

Более того, в сети не раз появлялись сообщения, а также фото и видео таких "гостинцев" от граждан страны-террористки. Поэтому сначала на освобожденных территориях должны пройти стабилизационные мероприятия и разминирование.

Возвращаться сейчас еще рано. Еще очень много работы,
– отметил защитник Украины на видео.

Оккупанты оставили растяжки в доме: видео

Находят не только растяжки

На деоккупированной Херсонской области работают и криминалисты Киевской области. Они осматривают штабы оккупантов и помогают документировать военные преступления захватчиков. В частности, они обнаруживают и документируют:

  • растяжки,
  • минные ловушки,
  • тела убитых и замученных граждан,
  • повреждение домов,
  • исследуют места обстрелов.

Откровенно поражает беспредел устроенный захватчиками в учебных заведениях. В настоящее время взрывотехники обезвреживают оставленные оккупантами опасные боеприпасы,
– написал начальник Нацполиции Киевщины Андрей Небитов.

Преступления россиян в Херсонской области

  • На оккупированных территориях россияне совершали много зверств. Более того, они сотнями похищали детей якобы "на оздоровление".
  • Там же, где пока есть оккупационные войска, россияне создают застенки, где удерживают украинцев. В частности, они обустроили такую застенку на базе отдыха на оккупированной территории Херсонщины. Нашли такие и в самом Херсоне.
  • Интересно, что нечеловечески россияне обращались не только с украинцами. Так, журналисты The Guardian сообщили, что враг мог сжигать своих же солдат на свалке. Как рассказал один из местных жителей, на свалку оккупанты пригнали "КамАЗ", наполненный мусором и трупами, и просто разгрузили его. О погребении и речи не было.

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