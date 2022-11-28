Звісно, жителям південного звільненого міста хочеться скоріш повернутися додому. Однак військові застерігають, що наразі це може бути небезпечно, повідомляє 24 канал.

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Розтяжки у домах

Небезпека саме у тому, що російські окупанти позалишали вибухові пристрої та розтяжки усюди, де могли, щоб навіть після звільнення Херсону забрати якомога більше життів мирних українців.

Ба більше, у мережі не раз появлялися повідомлення, а також фото та відео таких "гостинців" від громадян країни-терористки. Тому спершу на звільнених територіях повинні пройти стабілізаційні заходи та розмінування.

Повертатися зараз ще рано. Ще дуже багато роботи,

– зазначив захисник України на відео.

Окупанти залишили розтяжки у будинку: відео

Знаходять не лише розтяжки

На деокупованій Херсонщині працюють і криміналісти Київщини. Вони оглядають штаби окупантів та допомагають документувати воєнні злочини загарбників. Зокрема вони виявляють та документують:

розтяжки,

мінні пастки,

тіла вбитих і закатованих громадян,

пошкодження будинків,

досліджують місця обстрілів.

Відверто вражає безчинство влаштоване загарбниками у навчальних закладах. Нині вибухотехніки знешкоджують залишені окупантами небезпечні боєприпаси,

– написав начальник Нацполіції Київщини Андрій Нєбитов.

Злочини росіян на Херсонщині

На окупованих територіях росіяни чинили багато звірств. Ба більше, вони сотнями викрадали дітей буцімто "на оздоровлення".

Там же, де поки є окупаційні війська, росіяни створюють катівні, де утримують українців. Зокрема вони облаштували таку катівню на базі відпочинку на окупованій території Херсонщини. Знайшли такі й у самому Херсоні.

Цікаво, що нелюдськи росіяни поводилися не лише з українцями. Так, журналісти The Guardian повідомили, що ворог міг спалювати своїх же солдатів на сміттєзвалищі. Як розповів один з місцевих мешканців, на звалище окупанти пригнали "КамАЗ", наповнений сміттям і трупами, і просто розвантажили його. Про поховання й не йшлося.

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