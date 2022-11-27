Про це повідомила керівниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова. За її словами, росіяни вивозили дітей з освітніх закладів на період осінніх канікул.

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Як депортували дітей

Окупанти брехали, що забирають дітей нібито на оздоровлення на лівий берег. Крім цього, як зазначила Лугова, росіяни забрали всіх діти з дитячих будинків.

Ми знаємо, що окупаційна влада перед від'їздом вимагала від батьків надання дітям оригіналів їхніх свідоцтв про народження. Фактично ворог здійснив депортацію херсонських дітей. Місце перебування вивезених дітей зі шкіл, а також дитячих будинків, невідоме, – розповіла голова Херсонської МВА.

Встановити точну кількість неможливо

Лугова запевнила, що Україна докладає багато зусиль, щоб з'ясувати, де перебувають діти. Для цього залучили працівників поліції, прокуратури, Служби безпеки. Як зазначила чиновниця, встановити точну кількість неповнолітніх наразі неможливо.

Голова Херсонської МВА розповіла, що під час відступу вороги забирали дітей з громад на обох берегах Дніпра. Місто та правоохоронці зібрали інформацію, що окупанти викрали приблизно тисячу дітей з Херсонської області.

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