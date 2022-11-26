Центр національного спротиву закликає українців, які живуть на тимчасово окупованих населених пунктах, не допускати російських лікарів до обстеження їхніх дітей. Краще, якщо є можливість, узагалі покинути непідконтрольну Україні територію.

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"Потребують спеціальної медичної допомоги": як росіяни вивозять з України дітей

Окупаційна адміністрація на тимчасово захопленій частині Луганщини провела поглиблені медичні огляди для 15 тисяч українських дітей. Російські медики, яких привезли для проведення обстежень, відзвітували, що 70% з цих дітей "потребують спеціальної медичної допомоги".

У Центрі національного спротиву повідомляють, що цими діями росіяни виправдовують приховану депортацію. Спершу дітей везуть у спеціалізовані оздоровчі заклади в Росії.

Згодом затримують повернення неповнолітніх додому, а тоді, коли їхні батьки приїжджають до дітей, не випускають назад в Україну. Загарбники хочуть якнайшвидше замінити українців на окупованих територіях на росіян.

Бережіть дітей від підлості росіян, а, за можливості, залиште регіон. Повернемось додому після деокупації,

– закликають у Центрі спротиву.

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Як російські "комісії у справах неповнолітніх" викрадають дітей з України

Окупанти депортували десятки тисяч українських дітей на територію Росії. Для цього вони створили так звані комісії у справах неповнолітніх.

На Луганщині та Донеччині такі "комісії" здійснюють раптові перевірки сімей. Якщо вони помічають якісь порушення, то накладають адміністративний штраф передають справу до суду з рекомендацією про позбавлення батьківських прав.

Крім того, росіяни примусово депортують такі категорії дітей: сиріт; тих, хто залишився без батька внаслідок примусової мобілізації; а також тих, які проживають лише з бабусею або дідусем.

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