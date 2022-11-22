На цьому наголосили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. У відомстві зазначили, що росіяни продовжують порушувати норми Міжнародного гуманітарного права на окупованих територіях.

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Катівню облаштували на базі відпочинку

За даними Генштабу, ворог облаштував чергову катівню у Стрілковому Генічеського району, що на Херсонщині. Діє вона на території місцевої бази відпочинку. Як зазначають у відомстві, там не лише утримують українців, а й піддають їх тортурам.

Зауважимо, що на Криворізькому та Херсонському напрямках у ворога стоїть стратегічно важлива задача. Вони там працюють над удосконаленням своїх фортифікаційних споруд. Крім того, намагаються забезпечити підрозділи, які ведуть оборону.

Не минається і без обстрілів як наших позицій, так і населених пунктів на правому березі Дніпра. Зі ствольної, а також реактивної артилерії окупанти б'ють по районах Антонівки, Зеленівки, Комишанів, а також Музиківки.

Яка зараз ситуація в Херсоні

Почнімо з того, що 21 листопада ворог атакував Херсон. У місті зафіксували приліт у житловий будинок, що у Дніпровському районі. На жаль, не минулося без постраждалих.

Зауважимо, що у Херсоні виявили вже 4 катівні, а також докази того, що окупанти знущалися з місцевого населення. Серед виявлених предметів були кийки, а також апарати для тортур струмом. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

А от журналісти The Guardian поділилися іншими відомостями щодо обласного центру. За їхніми даними, ворог міг спалювати своїх же солдатів на сміттєзвалищі. Про це виданню розповів один з місцевих мешканців. Він зазначив, що на звалище пригнали "КамАЗ", наповнений сміттям і трупами, і просто розвантажили його. Про поховання й мови не йшлося.

А за цим посиланням ви можете ознайомитися з кількома щемливими історіями з незламного міста Херсон. Ними поділилися партизани-пенсіонери, які протистояли російській окупації у місті.

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