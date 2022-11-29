Об этом в интервью 24 каналу рассказала Татьяна Наумова – предприниматель из Херсона, которая оставалась в городе во время оккупации. Женщина рассказала, что одна из первых увидела в Херсоне наших воинов.

Узнайте больше У всех нас остался большой шрам, – интервью с жительницей Херсона об оккупации и приходе ВСУ

Мы все узнали цену украинского флага

Предприниматель призналась, что весь период оккупации не плакала, но не смогла сдержать эмоции, когда увидела наших воинов.

Я даже когда сейчас это вспоминаю, то у меня по коже мурашки. Я держалась всю войну, никакой слезы не проронила. Я одна из первых в городе увидела автомобиль с нашим флагом. Честно, поначалу я подумала, что это какая-то провокация россиян. Но когда я увидела наших ребят, услышала "Слава Украине", тогда я расплакалась,

– сказала она.

Татьяна вспомнила, что когда ВСУ зашли в город, то сразу же отправилась на площадь Свободы, где начали собираться люди.

"Вы не представляете, что тогда было для херсонцев сохранить украинское знамя. Для россиян флаг был чем-то таким, как нечистая сила. Они все ненавидели украинскую символику и пытались ее уничтожить в городе", – сказала предпринимательница.

Она рассказала, что люди в Херсоне под угрозой смерти закапывали флаги и прятали их, как могли. Поэтому на площади Свободы женщина тоже плакала, когда видела украинские флаги.

Когда я видела на площади людей с украинскими флагами, у меня слезы текли градом. Тогда, вероятно, все жители города почувствовали такой патриотизм. Мы все узнали цену украинского флага, прожив почти 9 месяцев в оккупации,

– отметила Татьяна.

Женщина добавила, что эти эмоции невозможно передать. "Все обнимались, все плакали, и мужчины, и женщины. Я даже сейчас, когда об этом говорю, у меня слезы на глазах. Такое не забывается, у всех нас остался большой шрам на душе и на сердце", – резюмировала она.

ВСУ уволили Херсон: главное

Украинские военные осенью провели успешное контрнаступление на Юге, в результате которого освободили правобережье Херсонщины, а также почти всю Николаевскую область. До сих пор оккупированной остается только Кинбурнская коса.

Российские войска под давлением ВСУ официально сбежали из Херсона 11 ноября. Именно в этот день в освобожденном Херсоне развевался украинский флаг. Убегая от ВСУ, оккупанты взорвали Антоновский мост и оставили Херсон без света.

В освобожденном от россиян Херсоне уже побывал президент Владимир Зеленский. Глава государства заявил, что оккупанты разрушили Херсонщину.

После деоккупации Херсона российские войска систематически обстреливают город и другие освобожденные территории.

Вас это может заинтересовать – возвращение в Херсон после 9 месяцев оккупации: смотрите видео