Татьяна Наумова – предпринимательница из Херсона, которая оставалась в городе и во время оккупации. Она не пыталась уехать из города, поскольку не могла оставить своих родных. Оккупанты же неоднократно приходили в ее дом с обысками. Женщина признается, что и она и все другие люди в городе постоянно жили в страхе. Из-за так называемых проверок, запугивания и угроз херсонцы пытались не выходить на улицу без лишней надобности.

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Наша героиня искренне верила в то, что ВСУ все же освободят город. И вот, когда это произошло, она сначала не поверила, думала, что это очередные провокации россиян. Однако, когда убедилась, что это действительно украинские военные, не могла сдержать слез.

В интервью 24 каналу женщина рассказала о жизни в Херсоне, мародерстве и зверствах россиян, сопротивлении горожан и встрече наших военных.

"К нам приходило 12 человек с обысками": о жизни в оккупации

Какова была ваша жизнь в оккупации?

Знаете, можно книгу писать. Морально было очень тяжело. Остались, наверное, только самые стойкие. Давило абсолютно все. У нас были некоторые причины остаться. У меня лежачие родители, которых нельзя транспортировать. Бабушке 90 лет, которую я тоже не могла вывезти. Муж на предприятии подобрал 14 собак. Мы тоже не могли их оставить. Конечно, было очень страшно. Моему сыну 15 лет, дочери 27, ее я увезла. Она уехала через Крым в Грузию.

Сын не захотел уезжать, он остался с нами. Мы пережили обыски и угрозы. К нам приходило 12 человек с обысками. Они нашли у сына какой-то чат, где он общался на украинском. И угрожали прострелить ему колени.

Я старалась все это время работать. У нас была возможность завозить товар. Помогали волонтеры, перевозчики, Красный Крест. Это было очень дорого. Но мы пытались завозить необходимые вещи – зубную пасту, витамины.



Татьяна Наумова / Фото предоставлено 24 каналу

Люди остались, потому что не могли оставить свое имущество, родителей. Многие оставшиеся это люди, которые имели проукраинскую позицию. Просто они не могли уехать, потому что их держало имущество или родные, причин было много. Мы все ждали Украину.

Откровенно я не могла говорить о своей позиции, потому что нас отслеживать, угрожали. Вот ты выходишь из дома и не знаешь, вернешься ли назад. Ко мне на работу приходили, предлагали сотрудничать с ними. Я отказалась, они начали угрожать. Мы часто от них скрывались, закрывались.

Когда отвозила дочь в Крым, нас там 7 часов допрашивали. Мы сидели за решеткой. Нам угрожали тюрьмой. Так вышло, что меня пропустили, а дочь еще держали. Они подключают телефон к компьютеру, где все восстанавливается. Россияне обнаружили ее удаленные сообщения, фото, даже голосовые смс.

"Это как Северная Корея": о выезде дочери через Крым

Как все кончилось?

Я попросила дальнобойщиков, которые были в очереди. Я показала им ее фотографию, они нашли ее, дали трубку. Я сказала, чтобы она пошла в туалет и наелась милая, устроила истерику. Дочь так и поступила. Они испугались, сказали, что выпустят ее, но только тогда, когда она запишет видеообращение, что якобы она благодарна русским солдатам за то, что они нас освободили. К счастью, из-за того, что мы удалили VPN, ничего не опубликовалось у нее в инстаграме.

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Здесь ничего не работало без VPN. Даже Google не отрывался. Это как Северная Корея. У них кроме Яндекса ничего нет. Нам приходилось покупать российские симкарты, чтобы общаться друг с другом.

Дочь записала видео, пообещала, что его опубликует. Но, к счастью, этого не произошло, затем этот ролик сразу удалили. Так она уехала в Грузию. Я вернулась в Херсон, потому что у меня там муж и сын. Я не могла не вернуться. Когда моя дочь уехала, она просто упала на землю и начала плакать. Это было ужасно.

"Они даже купальники похитили": о мародерствах россиян

Вы упомянули об обысках, россияне объясняли, почему пришли к вам домой?

Они не объясняли. Просто вламываются к тебе и ничего не объясняют. У нас несколько раз были обыски. Первый раз они просто проверили документы, все обыскали, ничего не трогали. Я не знаю, что они тогда искали, но перерыли все, что можно было. Второй раз к нам просто ворвались. Они вынесли тогда деньги, которые нашли.

Во время обыска украли у вас деньги?

Да. Они могли вынести все. Они у наших знакомых перерыли весь огород, они там закапывали деньги. Их обнаружили и забрали. У еще одного знакомого они сломали сейф и все украли. Они воровали все: бытовую технику, продукты из холодильника.

Можете поподробнее рассказать о случаях мародерства в городе?

У мужа моего есть лодочная пристань. Они увезли все, что можно было, все, что двигалось. Они у пожилых людей забрали котлы, кастрюли.

Это такой стыд, они даже купальники украли. Люди развешивали какое-нибудь белье, полотенца у своих лодочных гаражей. Оставляли там ведра, удочки, какие-то вещи. Оккупанты все забрали оттуда.



Как семья Татьяны встречала ВСУ / Фото предоставлено 24 каналу

Русские обрывали провода, панели, воровали аккумуляторы, сливали бензин. Они пришли помародерить.

Мой муж однажды им сказал: "Зачем ты берешь тот спиннинг, он тебе в гроб не влезет". Ну после этого его, конечно, швырнули на пол и приставили автомат к голове. "Почему не эвакуировался, своих ждешь? Почему не переоформил свои предприятия?", – кричали они. И потому, что он не переоформил свое предприятие, они разрушили все.

"Давали людям 10 минут": как россияне отбирали жилье

Где преимущественно оккупанты проживали, они поселялись в жилищах херсонцев?

Россияне здесь жили в чужих домах. Если дом был пуст, люди уехали, они выламывали двери и заселялись там. Были такие случаи, когда кто-то оставлял свою квартиру знакомых. Им было безразлично, что там живут люди. Они аргументировали это тем, что у проживающих там нет документов на жилье. Этих людей просто выселяли, их ничего не тревожило. Давали людям 10 минут на то, чтобы они освободили квартиру. К примеру, на мою домработницу оставили 9 квартир, она периодически ночевала то в той, то в той. Присматривала за ними, убирала.

Они выбирали самые лучшие квартиры. В одну пришли, она даже вещи ценные не успела забрать. Сказали: "Вон отсюда". Там заселялись, жили, увозили оттуда все. Напротив нашего дома жили оккупанты. Это большой трехэтажный дом. Там жили чеченцы. Мы видели, как они выносили оттуда все: телевизоры, бытовую технику, вещи.

Как херсонцы встречали ВСУ: смотрите видео

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Завозили ли в Херсон гражданских россиян?

Да, их было очень много в городе. К тому же их завозили целыми семьями, им предоставляли здесь жилье. Привозили своих работников, то есть врачей, айтишников, каких-то чиновников. Здесь было очень много россиян. Я была удивлена, откуда они вообще появились в городе. Они отличались, это было слышно по акценту, одежде, манерам. Много массовки они завозили на эти все их праздники. Это были бомжи какие-то, бабки с флажками.

Как они вели себя в городе?

Ну по сравнению с их военными, то нормально. Единственное – все они агрессивно реагировали на украинский язык.

Как происходил "референдум"?

Та никто почти не шел. Это были преимущественно приезжие, некоторые бабушки, ожидавшие СССР. В основном это была массовка. Они все изображали радость со своими русскими флагами. Все мои знакомые, клиенты, родные не поддерживали Россию и игнорировали этот референдум. Об этом даже речь не шла.

Были ли угрозы от оккупантов касательно голосования на "референдуме"?

Да, они ходили по домам с избирательными урнами, требовали, чтобы мы проголосовали. Я им ответила: "Да вот, только пришли (с голосования – 24 канал)". Ты же не будешь говорить о них что-нибудь плохое, когда тебя кладут на пол, направляют три автомата…

Если ты не открываешь, то они могут просто выбить дверь, было и такое. И когда они приходили на "референдум", там тоже были вооруженные боевики, которые заставляли голосовать.

"Мы стояли в очереди по 5 часов за гнилым картофелем"

Какой была ситуация с продуктами во время оккупации?

Сначала продуктов у нас вообще не было. Мы стояли в очереди по 5 часов за гнилым картофелем. Когда нам дали хлеб, я просто плакала. Понимаете, я могла его раньше купить сама, это не было для меня проблемой, у меня есть свой бизнес. Но в тот момент его просто не было.

Многие волонтеры сами пекли хлеб и раздавали его. Они начали завозить свою продукцию где-то только в мае. Мы выживали благодаря местным фермерам. В их магазины люди не хотели ходить. Вы не представляете, как мы радовались украинским продуктам. Иногда удавалось что-то перевезти через Запорожье.

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И вот сейчас, когда у нас открылись некоторые украинские магазины, я купила себе конфету "Коровка" – это было со слезами на глазах.

Много ли херсонцев покинуло город после вторжения России?

Ну, мне кажется, что 70% уехало.

Общественное сопротивление проявлялось в Херсоне на протяжении всей оккупации, продолжавшейся 255 дней. Вы, возможно, слышали истории о смелых жителях, противостоящих врагу?

Да, в городе было много листовок проукраинских, люди развешивали сине-желтые ленты. У нас много знакомых, которых держали около месяца в русских пыточных. Они столько людей сломали. Многим моим знакомым пришлось уехать после этого. Они похищали людей по разным причинам, это могло быть даже из-за наличия украинского флага.

Мы, когда выходили из дома, брали другие телефоны с собой. Потому что тебя могут посреди улицы остановить и сделать так называемую проверку. Они могли войти в маршрутку, избирательно проверить у людей телефоны. Когда что-то находили – сразу выводили на улицу. Многие исчезли.

"Не передать эти эмоции, я плакала": как херсонцы встречали ВСУ

11 ноября в сети начали появляться видео из Херсона, где были видны сине-желтые флаги в центре, украинские военные. Откуда вы узнали, что ВСУ вошли в город? Поскольку в то время существовали проблемы со связью и интернетом.

Я даже когда сейчас это вспоминаю, то у меня по коже мурашки. Я держалась всю войну, ни одной слезы не проронила. Я одна из первых в городе увидела автомобиль с нашим флагом. Честно, поначалу я подумала, что это какая-то провокация россиян. Но когда я увидела наших ребят, услышала "Слава Украине", тогда я расплакалась.



Как Херсонцы встречали ВСУ / Фото предоставлено 24 каналу

Вы также были на площади Свободы в первые дни освобождения?

Мы сразу же похали на площадь, там уже начали собираться люди. Вы не представляете, что тогда для херсонцев было сохранить украинский флаг. Для россиян флаг был чем-то таким, как нечистая сила. Все они ненавидели украинскую символику и пытались ее уничтожить в городе.

Люди под угрозой смерти закапывали флаги, прятали, как могли. А вы понимаете, когда россияне приходили с обысками, то они прерывали все. Когда я видела на площади людей с украинскими флагами, у меня слезы текли градом. Тогда, вероятно, все жители города почувствовали такой патриотизм. Мы все узнали цену украинского флага, прожив почти 9 месяцев в оккупации.

Не передать эти эмоции. Все обнимались, все плакали, и мужчины и женщины. Я даже сейчас, когда об этом говорю, у меня слезы на глазах. Такое не забывается, у всех нас остался большой шрам на душе и сердце.

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На одном из ваших фото можно увидеть плакат, с которым вы приветствовали ВСУ. Вы заранее его нарисовали, делали ли это тогда, когда узнали, что украинские военные вошли в город?

Мы делали все это на ходу, когда узнали, что ВСУ зашли в город. Там был нарисован только арбуз, потому что если бы россияне нашли такой плакат, они бы уничтожили все и нас. Этот плакат даже не успел высохнуть, это видно на фото.



Семья Татьяны подготовила особый плакат для ВСУ / Фото предоставлено 24 каналу

Несколько дней после освобождения Херсона в сети распространялись видео и фото, как местные праздновали приход украинских войск.

Именно так. Где-то 3 дня Херсон просто гудел. Честно, я сколько людей не видела на площади за всю оккупацию. Мы раньше каждый день гуляли по городу с мужем, чтобы просто не сойти с ума, мы проходили где-то 10 километров. Но столько человек мы не видели за 9 месяцев у нас в городе.



Херсонцы празднуют освобождение / Фото предоставлено 24 каналу

Как город приходит в себя от оккупации?

Мы живем без света, воды, связи уже почти 3 недели. В некоторых районах города начинает появляться связь. Как-то выживаем уже 9 месяцев. Оккупанты перед побегом разрушили всю энергосистему в городе, это произошло где-то 8 или 9 ноября.

"Они жгли все архивы": как оккупанты бежали из Херсона

Как российские оккупанты бежали из Херсона? Как это было?

У них началась паника, они жгли все архивы. Мой магазин возле одной из их "организаций". Они, вероятно, неделю жгли и вывозили весь архив оттуда. Оккупанты пытались вывезти все украденное. Представляете, они даже из детского сада линолеум вывезли. Можете себе представить? Они вывезли дверные проемы из квартир.



Оккупанты разрушили всю электросистему в городе / Фото предоставлено 24 каналу

Коллаборанты тоже сбежали из города?

Все, кто получил российские паспорта, все сбежали, когда оккупационные власти объявили эвакуацию. Тогда в городе началась паника, многие не знали, что делать. Я ни одному слову оккупантов не верила. Чтобы они мной прикрывались щитом?

Мы выстояли 9 месяцев, и здесь они захотели нас "эвакуировать". Конечно, я не собиралась этого делать. Все херсонцы, которые ждали ВСУ, все остались в городе.

Вам поступали уведомления об "эвакуации" или, возможно, оккупанты сами призывали покинуть Херсон?

Звонки и сообщения об эвакуации поступали, вероятно, каждую ночь в 1 и 3 часа. Сначала об этой эвакуации сообщали женским голосом, а затем мужским: "Вы подвергаете себя опасности". Знаете, это был прямо такой угрожающий голос. Это очень давило на психику.

Были, конечно, и коллаборанты. От некоторых людей я вообще этого не ожидала. Но их все равно было очень мало. Преимущественно это были ностальгировавшие по СССР пенсионеры.