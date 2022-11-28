О мародерстве россиян в интервью 24 каналу рассказала Татьяна Наумова – предпринимательница из Херсона, которая оставалась в городе и во время оккупации. Женщина вспомнила, как оккупанты вламывались в дом и проводили обыски.

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Оккупанты перекопали огород ради наживы

По словам предпринимателя, россияне несколько раз приходили к ней с обысками. Если первый раз российские военные проверили документы и ничего не трогали, то во второй раз вынесли нашедшие деньги.

Кроме того, Татьяна Наумова рассказала, как оккупанты перекопали весь огород у ее знакомых, чтобы найти деньги, которые спрятали люди.

Они у наших знакомых перерыли весь огород, они там закапывали деньги. Их обнаружили и забрали. У еще одного знакомого они сломали сейф и все украли. Они воровали все: бытовую технику, продукты из холодильника,

– сказала женщина.

Предпринимательница отметила, что у ее мужа есть лодочная пристань, откуда россияне вывезли все, что можно было. Как отметила женщина, оккупанты у пожилых людей забрали котлы и кастрюли.

"Это такой стыд, они даже купальники похитили. Люди развешивали какое-то белье, полотенца у своих лодочных гаражей. Оставляли там ведра, удочки, какие-то вещи. Оккупанты все забрали оттуда", – добавила она.

Татьяна рассказала, что россияне пришли помародерить – они обрывали провода, панели, воровали аккумуляторы и сливали бензин.

Мой муж однажды им сказал: "Зачем ты берешь тот спиннинг, он тебе в гроб не влезет". Ну после этого его, конечно, швырнули на пол и приставили автомат к голове. "Почему не эвакуировался, своих ждешь? Почему не переоформил свои предприятия?", – кричали они. И из-за того, что он не переоформил свое предприятие, они разрушили все,

– резюмировала женщина.

Россияне продолжают грабить Херсонщину

Российские военные продолжают мародерить на территории Херсонской области, которая остается временно оккупированной. В Новой Каховке оккупанты вывезли из больницы фактически все медицинское оборудование.

Из-за того, что оккупанты украли медицинское оборудование, центральная городская больница прекратила работу. Также российские войска продолжают принудительную эвакуацию украинцев, в частности, принудительно вывозили население из Новокиевки.

Кроме того, россияне озверели на оккупированной территории Запорожья. В Энергодаре и на территории Запорожской АЭС оккупанты разворовывают все, что можно забрать.

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