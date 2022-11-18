В оперативном командовании "Юг" отметили, что ситуация в зоне ответственности Сил обороны юга стабильно напряжена.

Внимание ВСУ вышли на рубеж на правом берегу Днепра: сколько населенных пунктов уволили

В Новой Каховке приостановила работу центральная городская больница. Все медицинское оборудование и машины скорой помощи вывезено в направлении временно оккупированной территории Крыма,

– говорится в возведении.

В командовании отметили, что российские войска также продолжают принудительную эвакуацию украинцев, в частности, принудительно вывозили население из Новокиевки.

Также людей на деоккупированных территориях просят сохранять бдительность, в рамках стабилизационных мероприятий увеличилось количество обнаружений коллаборантов и муртадов оккупационных властей. Как уточнили в командовании, есть случаи, когда коллаборанты пытались "перекраситься", но местные жители хорошо помнят каждого.

Враг атакует с правого берега

В целях уточнения положения позиций ВСУ и корректировки огня артиллерии российские воины применяют беспилотную аэроразведку.

Оккупанты обстреливают правый берег реактивными системами залпового огня, минометами и тяжелой артиллерией. Держат под огневым поражением Чернобаевку, Антоновку и сам Херсон,

– отметили в ОК "Юг".

Известно, что в результате одного из обстрелов областного центра от осколочных ранений погиб местный житель. Также вблизи попадания минометного снаряда повреждены окна в многоэтажном доме.

Уточняют, что враг из РСЗО ударил по Марганецкой общине Никопольщины. Обошлось без пострадавших.

Подтверждены потери врага. В командовании отметили, что подведение итогов потерь врага пока затруднено из-за удаленности мест попаданий. Точно известно о попадании в радиолокационную станцию в районе Новой Каховки и уничтожении боевой бронированной машины в районе Голой Пристани. Остальное – требует уточнения.

Россия может потерять Юг: смотреть видео

Ситуация в море

По данным ОК "Юг", в Черном море продолжают действовать зерновые коридоры согласно плану Стамбульского координационного центра.

Корабельная группировка вражеского флота состоит из 7 боевых кораблей, среди которых 1 подводный ракетоноситель, снаряженный 4 ракетами "Калибр".

Однако в командовании напомнили, что изменение обстановки, в том числе и в расстановке сил в море, может измениться очень быстро, как и случиться пуск ракет.