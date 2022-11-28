Про мародерство росіян в інтерв'ю 24 каналу розповіла Тетяна Наумова – підприємиця з Херсона, яка залишалася в місті і в час окупації. Жінка згадала, як окупанти вламувалися в дім та проводили обшуки.

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Окупанти перекопали город заради наживи

За словами підприємиці, росіяни декілька разів приходили до неї з обшуками. Якщо перший раз російські військові перевірили документи й нічого не чіпали, то вдруге винесли гроші, які знайшли.

Крім того, Тетяна Наумова розповіла, як окупанти перекопали весь город в її знайомих, щоб знайти гроші, які заховали люди.

Вони у наших знайомих перекопали весь город, вони там закопували гроші. Їх знайшли та забрали. У ще одного знайомого вони зламали сейф та все з нього вкрали. Вони крали все: побутову техніку, продукти з холодильника,

– сказала жінка.

Підприємиця зазначила, що в її чоловіка є пристань для човнів, звідки росіяни вивезли все, що можна було. Як зазначила жінка, окупанти в людей похилого віку позабирали казани та каструлі.

"Це такий сором, вони навіть купальники покрали. Люди розвішували якусь білизну, рушники біля своїх човнових гаражів. Залишали там відра, вудки, якісь речі. Окупанти все позабирали звідти", – додала вона.

Тетяна розповіла, що росіяни прийшли помародерити – вони обривали дроти, панелі, крали акумулятори й зливали бензин.

Мій чоловік одного разу їм сказав: "Нащо ти береш той спінінг, він тобі в труну не влізе". Ну після цього його звісно ж жбурнули на підлогу та приставили автомат до голови. "Чому не евакуювався, своїх чекаєш? Чому не переоформив свої підприємства?", – кричали вони. І через те, що він не переоформив своє підприємство, вони зруйнували все,

– резюмувала жінка.

Росіяни продовжують грабувати Херсонщину

Російські військові продовжують мародерити на території Херсонської області, яка залишається тимчасово окуповано. У Нової Каховки окупанти вивезли з лікарні фактично усе медичне обладнання.

Через те, що окупанти вкрали медичне обладнання, центральна міська лікарня припинила роботу. Також російські війська продовжують примусову евакуацію українців, зокрема примусово вивозили населення з Новокиївки.

Крім того, росіяни озвіріли на окупованій території Запоріжжя. В Енергодарі та на території Запорізької АЕС окупанти розкрадають все, що можна забрати.

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