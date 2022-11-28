Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов. За його словами, на території міста вже знайшли кілька катівень, де окупанти знущалися з людей.

До теми Затримали колаборантів з херсонського СІЗО, які утримували українців в нелюдських умовах

Переважно хапали звичайних людей

Як розповів Молчанов, окупанти по-різному поводилися із незаконно затриманими. Жінкам або дуже старим чоловікам вони просто погрожували. Утім, були неодноразові випадки, коли загарбники били людей струмом, під'єднуючи проводи до голови та статевих органів.

Переважно росіяни хапали звичайних цивільних, які ніяк не були залучені у партизанській діяльності. Хоч, звісно, були й громадяни, які безпосередньо підривали режим окупантів.

Цікаво, що в російських спецслужб творився безлад зі списками людей, яких вони хотіли затримати. Вони отримували дані від різних колаборантів, де подекуди була застаріла інформація, і не поєднували їх. Однак в місті було багато постраждалих серед колишніх співробітників правоохоронних органів. Деякі з них загинули.

Все ж в цілому я не бачу в Херсоні ситуації, яка була в Бучі. Там не було масових вбивств мирного населення. Там терор був системним. Гірша ситуація була у прифронтових населених пунктах, де російська армія мстилася мирним жителям. Основна маса російської армії схожа на дике бидло,

– зазначив Молчанов.

В Херсоні теж було непросто. Однак можна було уникнути репресій, якщо не потрапляти на очі та не спілкуватися з російськими загарбниками.

Молчанов розповів про злочини окупантів на Херсонщині: дивіться відео

В Україні викривають людей, які співпрацювали з окупантами