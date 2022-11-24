Зрадником виявився власник місцевої станції прогулянкових катерів. Він допомагав загарбникам втікати від контрнаступу ЗСУ на Півдні.

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У Херсоні затримали ще одного зрадника

Як виявилось, чоловік добровільно передав у розпорядження окупантів 6 плавзасобів, кожен з яких розрахований на 30 пасажирських місць. Саме на цих катерах на лівий берег Дніпра "евакуйовувались" співробітники ФСБ і ще декілька підрозділів окупаційних угруповань Росії.

Крім того, ворог залучив плавзасоби для примусового вивезення частини місцевих жителів до тимчасово окупованих районів Херсонщини.

За даними слідства, до широкомасштабного вторгнення цей чоловік влаштовував морські екскурсії в районі Залізного порту. Після тимчасового захоплення регіону він "перереєстрував" власний бізнес на користь Росії та уклав відповідний "договір" з окупаційною адміністрацією.

Після звільнення Херсона зловмисник намагався переховуватись в місті. Втім, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

У Херсоні викрили зловмисника / фото СБУ

Що загрожує зраднику

Зловмиснику повідомили про підозру за статтею про пособництво державі-агресорці. Наразі вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання до 12 років ув’язнення.

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Служба безпеки та спецпризначенці ЗСУ встановили місцеперебування і затримали бойовика терористичної організації "ДНР". Він воював проти України у складі російської армії.

У Херсоні викрили 20-річного російського окупанта, який був вдягнений у цивільний одяг. Ворог лишився на звільненій від росіян землі, щоб й надалі працювати на російську армію.

Також в Україні вкотре затримали російського агента. Він здавав позиції української ППО на Харківщині.

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