На Херсонщині затримано бойовика терористичної організації "ДНР"

Терорист знущався, погрожував вбивством і стріляв у місцевих жителів. Його затримали на Херсонщині.

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Наразі йому вже повідомлено про підозру та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За даними слідства, затриманим є мешканець міста Жданівка Донецької області, який у 2014 році добровільно приєднався до підконтрольних країні-агресору незаконних збройних формувань. Згодом отримав "паспорт" місцевої окупаційної адміністрації.

На початку повномасштабного вторгнення зрадника "відрядили" до 3 стрілецького взводу 1 роти 5 батальйону 109 полку "народної міліції "днр"". Там він брав активну участь у бойових діях проти Сил оборони на Херсонському напрямку.

Бойовик Росії, який стріляв у мирне населення Херсонщини / Фото СБУ

Крім того, встановлено факти його стрільби по мирних мешканцях, з яких він хотів вибити зізнання у нібито їх причетності до українських партизанів чи ДРГ.

У пресслужбі відзначили, що наразі триває розслідування для притягнення винного до відповідальності.

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