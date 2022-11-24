Водночас ці особи є фігурантами санкційних списків РНБО та підозрюються у створенні злочинної організації, яка шкодить державній безпеці України. Крім того, компанія VS Energy володіє низкою обленерго країни.
До теми СБУ прийшла з обшуками до відомої енергетичної компанії VS Energy
Які обленерго контролює організація
За даними слідства, компанія має в управлінні об'єкти енергетичної інфраструктури в Житомирській, Херсонській, Кіровоградській, Чернівецькій, Рівненській областях та Києві.
При цьому серед її власників:
- колишній віцеспікер ради Росії, власник футбольного клубу ЦСКА;
- колишній віцеспікер держдуми Росії;
- представник криміналітету Росії, так званий "злодій у законі".
Вони вчиняють злочини господарського та насильницького спрямування, мають активи в анексованому Криму та на території країни-агресора.
Спільно з оборонним концерном Росії вони беруть участь у розробці та виготовленні товарів військового призначення, фінансують цю діяльність, і тим самим становлять суттєву загрозу економічній та оборонній безпеці України.
Які статті "приписали" злочинцям
Слідчі дії у підконтрольній їм енергетичній компанії відбувалися за статтями ККУ:
- Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній;
- Шахрайство;
- Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем;
- Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;
- Протидія законній господарській діяльності;
- Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом;
- Фінансування тероризму;
- Зловживання владою або службовим становищем;
- Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги;
- Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).
СБУ продовжує викривати колаборантів на території України
- 22 листопада до Києво-Печерської лаври навідалися співробітники СБУ. На території лаври проводили контррозвідувальні заходи.
- Під час обшуків СБУ понад 50 осіб пройшли опитування, зокрема з використанням поліграфа. Серед них були не лише громадяни України, а й іноземці, зокрема громадяни Росії, що перебували на території об’єктів.
- Крім того, СБУ нещодавно повідомила про нові підозри митрополиту на Вінниччині, який виправдовував російську агресію. Як зазначають, очільник єпархії готував пропагандистські листівки, в яких виправдовував збройну агресію Росії і тимчасову окупацію східних та південних районів України.
- Служба безпеки та спецпризначенці ЗСУ встановили місцеперебування і затримали бойовика терористичної організації "ДНР". Він воював проти України у складі російської армії.
- Також в Україні вкотре затримали російського агента. Він здавав позиції української ППО на Харківщині.
Більше про це – деталі обшуку Києво-Печерської лаври 22 листопада: дивіться відео