В то же время, эти лица являются фигурантами санкционных списков СНБО и подозреваются в создании преступной организации, которая вредит государственной безопасности Украины. Кроме того, компания VS Energy владеет рядом облэнерго страны.

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Какие облэнерго контролирует организация

По данным следствия, у компании есть в управлении объекты энергетической инфраструктуры в Житомирской, Херсонской, Кировоградской, Черновицкой, Ровенской областях и Киеве.

При этом среди ее владельцев:

бывший вицеспикер совета России, владелец футбольного клуба ЦСКА;

бывший вицеспикер госдумы России;

представитель криминалитета России, так называемый "вор в законе".

Они совершают преступления хозяйственного и насильственного направления, имеют активы в аннексированном Крыму и на территории страны-агрессора.

Совместно с оборонным концерном России они участвуют в разработке и изготовлении товаров военного назначения, финансируют эту деятельность и тем самым представляют существенную угрозу экономической и оборонной безопасности Украины.

Какие статьи "приписали" преступникам

Следственные действия в подконтрольной им энергетической компании происходили по статьям УКУ:

Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в нем;

Мошенничество;

Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением;

Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

Противодействие законной хозяйственной деятельности;

Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем;

Финансирование терроризма;

Злоупотребление властью или служебным положением;

Злоупотребление полномочиями лицами, оказывающими публичные услуги;

Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей).

Обратите внимание! Компания VS Energy одна из самых больших в Украине, но до наложения на нее санкций принадлежала российским олигархам.

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