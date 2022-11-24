В то же время, эти лица являются фигурантами санкционных списков СНБО и подозреваются в создании преступной организации, которая вредит государственной безопасности Украины. Кроме того, компания VS Energy владеет рядом облэнерго страны.

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Какие облэнерго контролирует организация

По данным следствия, у компании есть в управлении объекты энергетической инфраструктуры в Житомирской, Херсонской, Кировоградской, Черновицкой, Ровенской областях и Киеве.

При этом среди ее владельцев:

  • бывший вицеспикер совета России, владелец футбольного клуба ЦСКА;
  • бывший вицеспикер госдумы России;
  • представитель криминалитета России, так называемый "вор в законе".

Они совершают преступления хозяйственного и насильственного направления, имеют активы в аннексированном Крыму и на территории страны-агрессора.

Совместно с оборонным концерном России они участвуют в разработке и изготовлении товаров военного назначения, финансируют эту деятельность и тем самым представляют существенную угрозу экономической и оборонной безопасности Украины.

Какие статьи "приписали" преступникам

Следственные действия в подконтрольной им энергетической компании происходили по статьям УКУ:

  • Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в нем;
  • Мошенничество;
  • Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением;
  • Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;
  • Противодействие законной хозяйственной деятельности;
  • Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем;
  • Финансирование терроризма;
  • Злоупотребление властью или служебным положением;
  • Злоупотребление полномочиями лицами, оказывающими публичные услуги;
  • Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей).

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