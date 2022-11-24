В то же время, эти лица являются фигурантами санкционных списков СНБО и подозреваются в создании преступной организации, которая вредит государственной безопасности Украины. Кроме того, компания VS Energy владеет рядом облэнерго страны.
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Какие облэнерго контролирует организация
По данным следствия, у компании есть в управлении объекты энергетической инфраструктуры в Житомирской, Херсонской, Кировоградской, Черновицкой, Ровенской областях и Киеве.
При этом среди ее владельцев:
- бывший вицеспикер совета России, владелец футбольного клуба ЦСКА;
- бывший вицеспикер госдумы России;
- представитель криминалитета России, так называемый "вор в законе".
Они совершают преступления хозяйственного и насильственного направления, имеют активы в аннексированном Крыму и на территории страны-агрессора.
Совместно с оборонным концерном России они участвуют в разработке и изготовлении товаров военного назначения, финансируют эту деятельность и тем самым представляют существенную угрозу экономической и оборонной безопасности Украины.
Какие статьи "приписали" преступникам
Следственные действия в подконтрольной им энергетической компании происходили по статьям УКУ:
- Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в нем;
- Мошенничество;
- Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением;
- Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;
- Противодействие законной хозяйственной деятельности;
- Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем;
- Финансирование терроризма;
- Злоупотребление властью или служебным положением;
- Злоупотребление полномочиями лицами, оказывающими публичные услуги;
- Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей).
СБУ продолжает разоблачать коллаборантов на территории Украины
- 22 ноября в Киево-Печерскую лавру посетили сотрудники СБУ . На территории лавры проводились контрразведывательные мероприятия.
- В ходе обысков СБУ более 50 человек прошли опрос , в том числе с использованием полиграфа. Среди них были не только граждане Украины, но и иностранцы, в том числе граждане России, находившиеся на территории объектов.
- Кроме того, СБУ недавно сообщила о новых подозрениях митрополиту в Винницкой области, который оправдывал российскую агрессию. Как отмечают, глава епархии готовил пропагандистские листовки, в которых оправдывал вооруженную агрессию России и временную оккупацию восточных и южных районов Украины.
- Служба безопасности и спецназовцы ВСУ установили местонахождение и задержали боевика террористической организации "ДНР". Он воевал против Украины в составе русской армии.
- Также в Украине еще раз задержали российского агента. Он сдавал позиции украинского ПВО в Харьковской области.
Больше об этом – детали обыска Киево-Печерской лавры 22 ноября: смотрите видео