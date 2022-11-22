У вівторок, 22 листопада, стало відомо, що українські спецслужби вирішили обшукати будівлю, у якій офіс є компанії VS Energy, – про це інформує 24 канал з посиланням на власні джерела в СБУ. Важливо, що фірма охоплює 10% відсотків енергоринку України.

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Компанією володіли російські олігархи

Важливо, що Служба безпека поки офіційно не повідомляла про обшуки в енергокомпанії, однак такої новини слід було очікувати давно. Її власники – російські олігархи Олександр Бабаков, Євгеній Гінер та Михайло Воєводін. Україна на них наклала санкції, тому має повне право проводити обшуки.

Це не звичайна фірма, а компанія, яка володіє декількома обленерго і займає 10% енергетичного ринку України. Саме ця галузь зараз потерпає від росіян найбільше,

– зазначили СБУ, повідомляє 24 канал.



СБУ обшукує компанію VS Energy / Фото надане 24 каналу

Зверніть увагу! Як повідомляють ЗМІ, у власності компанії перебувають пакети акцій "Херсонобленерго", "Кіровоградобленерго", "Житомиробленерго", "Рівнеобленерго" та "Чернівціобленерго".

До кого ще "завітала" СБУ сьогодні

Нагадаємо , вранці зявилась інформація, що українські силовики прийшли з обшуками у Києво-Печерську лавру Московського патріархату. Силовики мають намір перевірити, чи не переховуються у приміщеннях соборів російські диверсійно-розвідувальні групи та іноземні громадяни.

, вранці зявилась інформація, що українські силовики прийшли з обшуками у Києво-Печерську лавру Московського патріархату. Силовики мають намір перевірити, чи не переховуються у приміщеннях соборів російські диверсійно-розвідувальні групи та іноземні громадяни. Окрім того, управління Служби безпеки на Рівненщині зазначило, що силовики перевіряють також Корецький Свято-Троїцький монастир та приміщення Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ в області. Схоже, що наші спецслужби вирішили перевірити усіх попів ворожого патріархату.

Також вчора, 21 листопада, нашим спецслужбам вдалось затримати бойовика, який захоплював будівлю луганського управління СБУ. Він переховувався від правоохоронців з 2014 року, але тепер отримає по заслузі за співпрацю з росіянами.

Варте уваги – Служба безпеки обшукує Києво-Печерську лавру Московського патріархату: дивіться відео