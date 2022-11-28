Про це повідомило 28 листопада Державне бюро розслідувань. Зазначили, що зрадникам обирають запобіжні заходи.
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"У межах стабілізаційних заходів у Херсоні працівники ДБР викривають та затримують зрадників з-поміж посадовців, які перейшли на бік ворога та сприяли агресії проти України. Кожен з них не уникне відповідальності", – наголосили у відомстві.
Затримання колаборантів у Херсоні: дивіться відео
Отримали нові "посади"
Працівники ДБР та Служби безпеки України у Херсоні викрили та затримали виконувача обов'язків керівника "Херсонського слідчого ізолятора", заступника очільника СІЗО з оперативної роботи та оперуповноважену по боротьбі з наркотиками.
Після початку повномасштабної війни працівники отримали посади у злочинному органі окупантів – "управление службы исполнения наказаний по Херсонской области". Незаконна структура увійшла до "Федеральної служби виконання покарань" Росії.
Колаборанти переховувались / Фото СБУ
Зрадники виконували злочинні накази загарбників та ув'язнювали в СІЗО херсонських активістів. Правоохоронці встановлюють, чи колаборанти вчинили насильство й психологічний щодо затриманих людей.
За інформацією СБУ, всі зрадники приєдналися до росіян добровільно. Після звільнення Херсона вони намагалися переховуватись і уникнути правосуддя.
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Що загрожує зрадникам
Експрацівникам СІЗО вже оголосили підозру у держзраді. Вони можуть отримати довічне ув'язнення. Наразі підозрюваним обирають запобіжний захід.
"ДБР нагадує, короткострокова вигода від співпраці з ворогом перетвориться на ганебне і тривале ув'язнення", – наголосили у відомстві.
Викриття правоохоронців: останні новини
- Колишній працівник Міністерства внутрішніх справ збирав дані про українських захисників, що передати окупантам. Чоловік хотів особисто віддати флешку із засекреченими даними посольству Росії у Будапешті.
- Кілька керівників компанії VS Energy виявились росіянами. Вони допомагали оборонному сектору Росії.
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