Про це повідомило 28 листопада Державне бюро розслідувань. Зазначили, що зрадникам обирають запобіжні заходи.

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"У межах стабілізаційних заходів у Херсоні працівники ДБР викривають та затримують зрадників з-поміж посадовців, які перейшли на бік ворога та сприяли агресії проти України. Кожен з них не уникне відповідальності", – наголосили у відомстві.

Затримання колаборантів у Херсоні: дивіться відео

Отримали нові "посади"

Працівники ДБР та Служби безпеки України у Херсоні викрили та затримали виконувача обов'язків керівника "Херсонського слідчого ізолятора", заступника очільника СІЗО з оперативної роботи та оперуповноважену по боротьбі з наркотиками.

Після початку повномасштабної війни працівники отримали посади у злочинному органі окупантів – "управление службы исполнения наказаний по Херсонской области". Незаконна структура увійшла до "Федеральної служби виконання покарань" Росії.

Колаборанти переховувались / Фото СБУ

Зрадники виконували злочинні накази загарбників та ув'язнювали в СІЗО херсонських активістів. Правоохоронці встановлюють, чи колаборанти вчинили насильство й психологічний щодо затриманих людей.

За інформацією СБУ, всі зрадники приєдналися до росіян добровільно. Після звільнення Херсона вони намагалися переховуватись і уникнути правосуддя.

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Що загрожує зрадникам

Експрацівникам СІЗО вже оголосили підозру у держзраді. Вони можуть отримати довічне ув'язнення. Наразі підозрюваним обирають запобіжний захід.

"ДБР нагадує, короткострокова вигода від співпраці з ворогом перетвориться на ганебне і тривале ув'язнення", – наголосили у відомстві.

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