Міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет в ефірі національного телемарафону розповів, яка доля чекає на учителів-колаборантів, які добровільно погодилися співпрацювати з окупантами. При цьому робили це показово.

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Що буде із вчителями-колаборантами на Херсонщині

Шкарлет повідомив, що на Херсонщині мінімальна кількість освітян погодилася співпрацювати з окупантами. Тож зараз більшість педагогів в області продовжує працювати. При цьому разом з учнями намагаються надолужити навчальну програму.

Також міністр наголосив, що МОН не визначає долю колаборантів – це роблять правоохоронці.

Але зауважу, що ставлення до колаборантів на Херсонщині – та й загалом в Україні – дуже негативне. Не той шлях вони обрали. Кожен відповідатиме відповідно до українського законодавства за те, що співпрацював з ворогом,

– уточнив очільник МОН.

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