Про це 24 каналу розповів перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. За його словами, вчора, 2 грудня, окупанти поцілили в об'єкти критичної інфраструктури. Роботи з відновлення електропостачання сподіваються закінчити до кінця доби.

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Окупанти не можуть спокійно реагувати, що нормальне життя повертається на Херсонщину. Тому вони продовжують обстріли. Вчора було кілька десятків прильотів по деокупованій Херсонщині. Загиблих не було, але 1 людина поранена. Також пошкоджена критична інфраструктура,

– зазначив Соболевський.

Повітряна тривога не завжди ефективна у випадку артобстрілів

Як розповів Соболевський, окупанти переважно гатять по правобережжю з РСЗВ "Град", артилерійських та мінометних систем. Дистанція дійсно невелика. ЗСУ намагаються знищувати ворожу артилерію на іншому березі. Але найголовніше те, що окупантів більше немає на правобережжі.

Вчора спеціалісти тестували систему повітряної тривоги. На жаль, вона є не надто ефективною під час артилерійських обстрілів – дуже мало часу проходить від обстрілів до вибухів.

На жаль, вона не є ефективною в цих умовах. Між обстрілом та прильотом йде дуже короткий час. Вона ефективна під час ракетних обстрілів, а коли б'ють з РСЗВ чи артилерії, то не лишається часу, щоб сховатися в укритті,

– зазначив Соболевський.

Евакуація з регіону триває

Евакуаційний процес запустили ще з перших днів контрнаступу ЗСУ. Зараз на обласному рівні працює відповідний штаб, який координує усю діяльність.

Люди подають заявку на евакуацію – з ними все обговорюють та допомагають виїхати за допомогою поїздів або автобусів. Це відбувається кожного дня.

Навігацію на воді між берегами зараз припинили. Однак є можливість виїхати людям, які опинилися на дачах на лівому березі. Окупантам складно туди дістатися. Але ця територія перебуває в зоні ризику.

Головне, що окупантів немає – Соболевський про ситуацію на Херсонщині: дивіться відео

На правобережжі Херсонщини нарешті немає окупантів