Очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич заявив, що за 2 грудня російські окупанти 28 разів обстріляли територію Херсонщини.

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Під ворожим вогнем знову опинилися мирні населені пункти області.

Окупанти обстріляли житлові квартали Херсона. Через ворожі обстріли є руйнування житлових будинків та іншої цивільної інфраструктури міста. Зокрема, ворог поцілив у онкологічний диспансер,

– повідомив Янушевич.

Додамо, що минулої доби через обстріли російських окупантів поранення отримала 1 людина. Зараз ситуація у Херсоні складна. Українські фахівці відновлюють подачу води та електроенергії. Водночас ворог не припиняє ворожих обстрілів.

"Важко дивитися, що сюди кожен день несе "русский мир". Це артилерійські снаряди, які летять в житлові будинки. Це ракети, які нищать освітні заклади. Це підла та цинічна армія нелюдів, що відкриває вогонь по мирних людях. Але разом із синьо-жовтим прапором до міста повертається й впевненість, що все відновимо, все відбудуємо", – підкреслив очільник Херсонської ОВА.

Росіяни обстрілюють Херсон / Фото Ярослава Янушевича

Як евакуюватися з Херсону

Щодня з Херсона о 15:27 відправляється евакуаційний потяг до Хмельницького, для евакуації використовуються й автобуси, допомагають волонтери. Також виїхати можна у Кіровоградську область. Інші регіони України також готуються приймати переселенців. Щодо всіх питань херсонці можуть звертатися до Херсонської ОВА.

Разом з тим у Херсоні тимчасово зняли заборону на перетин Дніпра у світлий час доби. Це зробили для того, аби евакуювати людей з лівого берега.