Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич заявил, что за 2 декабря российские оккупанты 28 раз обстреляли территорию Херсонской области.

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Под вражеским огнем снова оказались мирные населенные пункты области.

Оккупанты обстреляли жилые кварталы Херсона. Из-за вражеских обстрелов есть разрушение жилых домов и другой гражданской инфраструктуры города. В частности, враг попал в онкологический диспансер,

– сообщил Янушевич.

Добавим, что за прошедшие сутки из-за обстрелов российских оккупантов ранения получил 1 человек. Сейчас ситуация в Херсоне непростая. Украинские специалисты возобновляют подачу воды и электроэнергии. В то же время враг не прекращает обстрелы.

"Трудно смотреть, что сюда каждый день несет "русский мир". Это артиллерийские снаряды, которые летят в жилые дома. Это ракеты, уничтожающие образовательные учреждения. Это подлая и циничная армия извергов, открывающая огонь по мирным людям. Но вместе с сине-желтым флагом в город возвращается и уверенность, что все восстановим, все отстроим", – подчеркнул глава Херсонской ОВА.

Россияне обстреливают Херсон / Фото Ярослава Янушевича

Как эвакуироваться из Херсона

Каждый день из Херсона в 15:27 отправляется эвакуационный поезд в Хмельницкий, для эвакуации используются и автобусы, помогают волонтеры. Также уехать можно в Кировоградскую область. Другие регионы Украины тоже готовятся принимать переселенцев. По всем вопросам херсонцы могут обращаться в Херсонскую ОВА.

Вместе с тем в Херсоне временно сняли запрет на пересечение Днепра в светлое время суток. Это сделали для того, чтобы эвакуировать людей с левого берега.