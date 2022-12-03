Новость сообщили в Херсонской ОВА. Люди просят поделиться этой информацией с родными и друзьями.

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3 – 5 декабря снимается запрет на пересечение реки Днепр на участке Речной вокзал в светлое время суток. Это делается для того, чтобы люди, которые находятся на дачах на левом берегу Днепра, могли эвакуироваться в Херсон,

– говорится в сообщении.

Людям подчеркнули, что эвакуация – необходима. На этой территории могут активизироваться боевые действия. Поэтому запрет на передвижение временно сняли.

В то же время пересекать реку можно только на участке Речной вокзал. На других участках будет действовать запрет.

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Херсон пережил системный террор

Российские захватчики на временно оккупированных территориях совершают настоящие зверства. Активист Владимир Молчанов рассказал, что в Херсоне террор врага был системным. Россияне пытали людей. В частности, зафиксировали случаи, когда неоднократно оккупанты били людей током, подсоединяя провода к голове и половым органам.