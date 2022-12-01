На сопротивление украинского енота Сальдо ответил, что животное "служит". О попытке мести несокрушимого енота Толика, читайте дальше.

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"Едва не прокусил пальца": пленный енот не выдержал присутствия Сальдо

Во время съемки пропагандистского видео, коллаборант Сальдо знакомился с плененным украинским енотом Толиком. Животное от такого перформанса было явно не в восторге.

Когда предатель Украины попытался погладить Толика, тот не стерпел и укусил Сальдо за палец. Руководитель боевиков сделал вид, что так и должно быть и похвалил енота за сопротивление, мол "служит".

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Похищение херсонского енота: что известно

Когда оккупанты убегали из Херсона, они похитили из местного контактного зоопарка енота Толика. Это очень возмутило украинцев.

Граждане Украины коллективно начали придумывать, как можно вернуть пленника. В сети появилось много креативных идей.

В частности, в Минкульте предложили обменять украденного в Херсоне енота на памятники Пушкину. Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко добавил, что вернуть должны не только животное, но и похищенные в Херсоне картины.

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