Как сообщили в ДБР, в Херсоне продолжают разоблачать и задерживать предателей из числа чиновников, которые перешли на сторону врага и способствовали агрессии против Украины.

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Выяснилось, что предатель принимал участие в организации работы предприятий жилищно-коммунальной сферы по российскому законодательству, отлаживал оккупационные системы взыскания с населения платежей за услуги ЖКХ. Также он готовил помещение для проведения фейкового референдума по статусу захваченных россиянами территорий.

При задержании у заместителя "городского головы" Херсона обнаружили конституцию России и другие пропагандистские материалы. Также фигурант проверяется на причастность к незаконному обороту оружия и взрывчатым веществам.

Какое наказание получил предатель

Сотрудники ДБР задержали чиновника и сообщили ему о подозрении в пособничестве государству-агрессору. Санкции статьи предусматривают лишение свободы сроком до 12 лет. 29 ноября суд уже избрал задержанному меру пресечения – содержание под стражей.

Добавим, что ранее в Херсоне задержали трех предателей, которые помогали оккупантам пытать похищенных украинцев в СИЗО. Приспешниками врага оказались должностные лица Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний, в частности, исполняющий обязанности руководителя местного следственного изолятора и его заместитель по оперативной работе.

Следствием установлено, что злоумышленники лично совершали "прием" в оккупационное "СИЗО" похищенных местных жителей. Они также незаконно содержали их под стражей в камерах с бесчеловечными условиями.

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