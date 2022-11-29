Як повідомили у ДБР, у Херсоні продовжують викривати та затримувати зрадників з-поміж посадовців, які перейшли на бік ворога та сприяли агресії проти України.

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З'ясувалося, що зрадник брав участь в організації роботи підприємств житлово-комунальної сфери за російським законодавством, налагоджував окупаційні системи стягнення з населення платежів за послуги ЖКГ. Також він готував приміщення для проведення фейкового референдуму щодо статусу захоплених росіянами територій.

Під час затримання у заступника "міського голови" Херсона виявили конституцію Росії та інші пропагандистські матеріали. Також фігурант перевіряється на причетність до незаконного обігу зброї та вибухових речовин.

Яке покарання отримав зрадник

Працівники ДБР затримали посадовця та повідомили йому про підозру у пособництві державі-агресору. Санкції статті передбачають позбавлення волі на строк до 12 років. 29 листопада суд вже обрав затриманому запобіжний захід – тримання під вартою.

Додамо, що раніше у Херсоні затримали трьох зрадників, які допомагали окупантам катувати викрадених українців у "СІЗО". Поплічниками ворога виявилися посадовці Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань, зокрема, виконувач обов'язків керівника місцевого слідчого ізолятора та його заступник з оперативної роботи.

Слідством встановлено, що зловмисники особисто здійснювали "прийом" до окупаційного "СІЗО" викрадених місцевих жителів. Вони також незаконно тримали їх під вартою у камерах із нелюдськими умовами.

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