Бюро не називає імені фігуранта справи, але, як відомо, йдеться про гауляйтера окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо.

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Не сплатив 60 мільйонів гривень державі

Співробітники БЕБ аналізували відомості Державної податкової служби і встановили, що прибутки та витрати колаборанта значно різняться.

Порушник, у період з 2001 по 2022 роки, працював на різних посадах в державних органах різних рівнів. У 2018 році він зареєстрував право власності на низку об’єктів нерухомого майна: приміщення готелю, багатоповерхову будівлю, земельні ділянки.

Як йдеться у звіті, вартість нерухомості перевищує дохід порушника у період з 2010 по 2018 роки майже на 310 мільйонів гривень. Це в понад 200 разів перевищує офіційні доходи. Таким чином бюджет України недоотримав понад 60 мільйонів гривень.

БЕБ додає, що в березні 2022 року, після початку широкомасштабної агресії Росії проти України, "порушник погодився на співпрацю з терористичним режимом окупантів та був призначений "керівником" окупаційної адміністрації Херсонської області".

Що відомо про колаборанта Володимира Сальдо призначили окупанти "головою Херсонської області". Він є колишнім мером Херсона (2002 – 2012 роки) і ексдепутатом від "Партії регіонів" (2012 – 2014 роки). Під час воєнного вторгнення вийшов на мітинги у підтримку росіян, а уже з приходом окупантів у місто – перейшов на їх бік і одним із перших отримав паспорт росіянина. Наприкінці літа стало відомо, що Сальдо перебуває в лікарні. Були припущення щодо отруєння колишнього гауляйтера Херсонщини. Пізніше російські ЗМІ повідомляли і про смерть колаборанта. Проте він "воскрес" і повернувся до Херсона, зазначивши, що готовий до "виконання своїх обов'язків".

Успіхи ЗСУ на Херсонщині: основні події

Херсонські колаборанти просять їх депортувати. За словами депутата Хланя, окупанти та колаборанти розуміють, що довго втриматись на Правобережжі та в Херсоні їм вже точно не вдасться.

Успішний чорний ринок гривні змусив колаборантів запровадити на Херсонщині "двовалютну систему". Тепер місцеві жителі можуть розплачуватись гривнями.

31 жовтня ЗСУ за 3 хвилини знищили одразу два вертольоти КА-52 на Херсонщині. У Повітряних силах уточнили, що перший російський гелікоптер збили о 18:45, другий – о 18:48 в Бериславському районі.

В тимчасово окупованому Херсоні, ймовірно продовжує активно працювати українське підпілля. Ніч на 1 листопада у Херсоні горіли поліцейські автомобілі.

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