Як йдеться у звіті ISW, російська окупаційна влада в Херсонській області оголосила, що дозволить використовувати українські гривні поряд з російськими рублями, демонструючи провал своїх багатомісячних зусиль з запровадження рублів.

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Що передбачає "двовалютна система"

Заступник голови Херсонської "адміністрації" Кирило Стрємоусов 30 жовтня заявив, що "на херсонські ринки повернулася двовалютна система" і що продавці повинні приймати рублі, але можуть використовувати також і гривні.

Окупаційні чиновники встановили обмінний курс 1,25 рубля за одну гривню. Це дуже вигідно для власників рублів. Фактичний світовий курс станом на 31 жовтня становить близько 1,68 рубля за гривню.

"Адміністрація" Херсону оголосила про повний перехід Херсонської області на рублеву економіку до 1 вересня. Погані економічні умови та успішний чорний ринок гривні, ймовірно, змусили окупаційну владу дозволити використання гривні, можливо, для отримання додаткових доходів від цих операцій.

За інформацією аналітиків, російські чиновники не змогли нав'язати рубль українцям. Це свідчить про те, що їхні спроби принизити спроможність українського управління та українську ідентичність на окупованих територіях, ймовірно, проваляться.

Окупаційна влада намагається "виселити" херсонців

Російські чиновники продовжують створювати погані умови в окупованих частинах Херсонської області, що може змусити місцевих жителів евакуюватися. Українське оперативне командування "Південь" 30 жовтня повідомило, що загарбники створюють "непридатні" умови, відключаючи воду, електроенергію та доступ до Інтернету.

Крім того, 30 жовтня Генштаб України повідомив, що окупаційна влада в Новій Каховці відключила інтернет і передала через гучномовець накази із закликом до цивільного населення евакуюватися протягом 48 годин. Як повідомляється, "влада" Нової Каховки також наказала власникам підприємств продати всі продукти та закрити свій бізнес до 1 листопада.

Успіхи ЗСУ на Херсонщині: найважливіше

31 жовтня ЗСУ за 3 хвилини знищили одразу два вертольоти КА-52 на Херсонщині. У Повітряних силах уточнили, що перший російський гелікоптер збили о 18:45, другий – о 18:48 в Бериславському районі.

Увечері 29 жовтня на Херсонщині знову розквітла "бавовна". Вона навідала окупантів біля переправи поблизу Антонівського моста. Окрім того, повідомляють про "бавовну" в Олешках та Голій Пристані.

Біля Каховської ГЕС увечері 28 жовтня пролунали потужні вибухи. Їх чули саме звідти, де зосередилися російські загарбники. Проте деталей наразі не розкривають.

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