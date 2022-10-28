Новину повідомив Сергій Стерненко. Жодних деталей наразі не розкривають. Можливо, ворога знову навідало Бавовнятко.

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Поблизу Каховської ГЕС щойно пролунали потужні вибухи в районі зосередження росіян,

– заявив Стерненко.

Він також поділився відео, на якому чути вибухи.

Вибух поблизу Каховської ГЕС: дивіться відео

Що відбувається на Каховській ГЕС

Російські загарбники замінували об'єкти Каховської гідроелектростанції.

За даними ГУР Міноборони України, у жовтні 2022 року ворог взявся за мінування шлюзів та опор. Загалом підрив дамби спланували ще у квітні. Тим часом зараз з кожним днем успіху контрнаступу ЗСУ окупанти панікують все сильніше.

Станом на жовтень окупанти встановили 2 військові тентовані "Камази" без водіїв, які повністю завантажені ящиками з вибухівкою. Тим часом росіяни продовжують брехати, що ГЕС начебто хоче підірвати Україна.

В ОК "Південь" наголосили: навіть якщо окупанти підірвуть ГЕС, це не зупинить контрнаступ. Водночас шантаж Росії є дуже небезпечним.

"Затоплення охопить великі території, під водою можуть опинитися майже 80 населених пунктів – це велика площа на лівому березі і велика частина самого Херсона", – мовиться у повідомленні.

Андрій Юсов – представник пресслужби ГУР МО України – зауважив, що наразі немає підстав переживати про підрив Каховської ГЕС. Необхідні роботи окупанти поки не провели.

В ОК "Південь" зауважили, що окупанти наразі вичікують. Провокації ворог планував уже давно. Водночас Каховська ГЕС – це досить складний об'єкт інфраструктури. Ще на стадії його будівництва працювали над тим, аби ГЕС не вдалося уразити миттєво й одним якимось ударом.