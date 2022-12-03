Цю інформацію Олексій Резніков повідомив 3 грудня. У цей день міністр оборони побував у звільненій Чорнобаївці, де і розташований аеропорт.

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Що міністр сказав ворогам

Олексій Резніков показав, як виглядають залишки вивіски міжнародного аеропорту "Херсон" в Чорнобаївці.

Перші три літери назви міста росіяни зрозуміють без перекладача – і це єдине, що вони можуть отримати від України,

– сказав міністр.

Олексій Резніков додав, що багато з окупантів удобрює поля навколо і вже в цьому переконались. Посадовець саркастично побажав їм "успіхів".



Міністр оборони України побував у Чорнобаївці / Фото з твітера Олексія Резнікова

Зверніть увагу! Чорнобаївка – це село орієнтовно за 10 кілометрів від Херсона. Там розташований військовий аеродром та міжнародний аеропорт. Населений пункт вважають воротами до обласного центру.

Коротко про звільнення Херсона та Чорнобаївки

Наші Збройні Сили 11 листопада звільнили Херсон. Тоді у місто зайшли наші військові, їх вітали натовпи містян.

У цей же день українські військові звільнили з-під окупації Чорнобаївку. Люди також вітали наших військових та публікували фото з бійцями ЗСУ.

Перед цим, наприкінці жовтня, росіяни вивели з аеропорту "Херсон" у Чорнобаївці свою військову техніку. А згодом і самі повтікали під потужним натиском ЗСУ.

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