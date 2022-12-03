Эту информацию Алексей Резников сообщил 3 декабря. В этот день министр обороны побывал в освобожденной Чернобаевке, где и расположен аэропорт.

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Что министр сказал врагам

Алексей Резников показал, как выглядят остатки вывески международного аэропорта Херсон в Чернобаевке.

Первые три буквы названия города россияне поймут без переводчика – и это единственное, что они могут получить от Украины,

– сказал министр.

Алексей Резников добавил, что многие оккупанты удобряют поля вокруг и уже в этом убедились. Чиновник саркастически пожелал им "успехов".



Министр обороны Украины побывал в Чернобаевке / Фото с твиттера Алексея Резникова

Обратите внимание! Чернобаевка – это село ориентировочно в 10 километрах от Херсона. Там расположен военный аэродром и международный аэропорт. Населенный пункт считают воротами в областной центр.

Кратко об освобожденных Херсоне и Чернобаевке

Наши Вооруженные Силы 11 ноября вызволили Херсон. Тогда в город вошли наши военные, их приветствовали толпы горожан.

В этот же день украинские военные освободили из-под оккупации Чернобаевку. Люди также приветствовали наших военных и публиковали фото с бойцами ВСУ.

До этого, в конце октября, россияне вывели из аэропорта "Херсон" в Чернобаевке свою военную технику. А впоследствии и сами убежали под мощным давлением ВСУ.

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