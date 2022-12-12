Оккупанты атаковали микрорайон Херсонского хлопкового комбината. По меньшей мере, 7 человек пострадали. Об этом сообщил глава ОВА Ярослав Янушевич.

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По меньшей мере 2 человека погибли

Янушевич рассказал, что сейчас известно о двух погибших. Также бригады экстренной медицинской помощи вместе с Красным Крестом направляются в микрорайон Остров. Количество пострадавших там сейчас неизвестно.

Херсонцы, если слышите звуки взрывов, немедленно направляйтесь в укрытие. Берегите себя,

– подчеркнул Янушевич.

Замглавы ОП Кирилл Тимошенко сообщил, что российские военные ударили по жилому сектору. Поврежден дом и линии электропередач. На месте работают спасатели.

Спасатели работают на месте обстрела в Херсоне / Фото с телеграмму Кирилла Тимошенко