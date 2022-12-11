Соответствующую информацию сообщил утром 11 декабря глава Херсонской областной военной администрации. По его данным, таковы последствия атаки только за сутки 10 декабря.
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Россияне атаковали объект критической инфраструктуры и убили людей
Вчера (говорится о 10 декабря – 24 канале) ночью российские оккупанты обстреляли объект критической инфраструктуры. В результате вражеского удара занялся пожар площадью 30 квадратных метров,
– рассказал Ярослав Янушевич.
Чиновник уточнил, что на место происшествия сразу выехали спасатели и оперативно ликвидировали возгорание. В результате вражеской атаки, оккупанты:
- уничтожили 3 служебных автомобиля;
- повредили ангар и 5 единиц техники.
Последствия атаки россиян: смотрите видео
Враги ударили по объекту критической инфраструктуры / Фото с телеграмма Ярослава Янушевича
Россияне убили два человека
В течение 10 декабря российские оккупанты били по территории Херсонской области из артиллерии, реактивной системы залпового огня, танков и минометов.
За прошедшие сутки (10 декабря – 24 канал) из-за российских обстрелов 2 человека погибли, еще 5 жителей Херсонщины получили ранения разной степени тяжести,
– заявил глава ОВА.
По его данным, россияне ударили по жилым кварталам Херсона. В частности:
- по родильному отделению больницы;
- кафе;
- инфраструктурному объекту;
- частных и многоквартирных домах.
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Атаки россиян по Херсонщине: коротко
- Днем 10 декабря россияне атаковали родильное отделение Херсонской области. По данным заместителя главы Офиса Президента Кирилла Тимошенко, помещение повреждено. К счастью, медицинские работники, пациентки и дети не пострадали.
- 9 декабря российские захватчики ударили по детскому отделению больницы в Херсоне. Также враги повредили морг. К сожалению, один человек был ранен. Ее прооперировали врачи, и он был в стабильном состоянии.
- Россияне били по Херсону и 6 декабря. Тогда также попали в жилые дома и объекты инфраструктуры.
- По данным Кирилла Тимошенко, россияне тогда обстреляли здание Херсонского водоканала. К сожалению, погиб работник предприятия – 43-летний мужчина. Он умер из-за минно-взрывной травмы и ранения обломками.