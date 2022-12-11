Соответствующую информацию сообщил утром 11 декабря глава Херсонской областной военной администрации. По его данным, таковы последствия атаки только за сутки 10 декабря.

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Россияне атаковали объект критической инфраструктуры и убили людей

Вчера (говорится о 10 декабря – 24 канале) ночью российские оккупанты обстреляли объект критической инфраструктуры. В результате вражеского удара занялся пожар площадью 30 квадратных метров,

– рассказал Ярослав Янушевич.

Чиновник уточнил, что на место происшествия сразу выехали спасатели и оперативно ликвидировали возгорание. В результате вражеской атаки, оккупанты:

уничтожили 3 служебных автомобиля;

повредили ангар и 5 единиц техники.

Последствия атаки россиян: смотрите видео

Враги ударили по объекту критической инфраструктуры / Фото с телеграмма Ярослава Янушевича

Россияне убили два человека

В течение 10 декабря российские оккупанты били по территории Херсонской области из артиллерии, реактивной системы залпового огня, танков и минометов.

За прошедшие сутки (10 декабря – 24 канал) из-за российских обстрелов 2 человека погибли, еще 5 жителей Херсонщины получили ранения разной степени тяжести,

– заявил глава ОВА.

По его данным, россияне ударили по жилым кварталам Херсона. В частности:

по родильному отделению больницы;

кафе;

инфраструктурному объекту;

частных и многоквартирных домах.

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Атаки россиян по Херсонщине: коротко