Відповідну інформацію повідомив вранці 11 грудня глава Херсонської облавної військової адміністрації. За його даними, такі наслідки атаки тільки за добу 10 грудня.
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Росіяни атакували об'єкт критичної інфраструктури та вбили людей
Вчора (мовиться про 10 грудня – 24 канал) вночі російські окупанти обстріляли об'єкт критичної інфраструктури. Внаслідок ворожого удару зайнялася пожежа площею 30 метрів квадратних,
– розповів Ярослав Янушевич.
Посадовець уточнив, що на місце події одразу виїхали рятувальники та оперативно ліквідували загоряння. Внаслідок ворожої атаки, окупанти:
- знищили 3 службові автомобілі;
- пошкодили ангар та 5 одиниць техніки.
Наслідки атаки росіян: дивіться відео
Вороги вдарили по об'єкті критичної інфраструктури / Фото з телеграму Ярослава Янушевича
Росіяни вбили дві людини
Протягом 10 грудня російські окупанти били по території Херсонської області з артилерії, реактивної системи залпового вогню, танків та мінометів.
Минулої доби (10 грудня – 24 канал) через російські обстріли 2 людини загинуло, ще 5 мешканців Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості,
– заявив глава ОВА.
За його даними, росіяни вдарили по житлових кварталах Херсона. Зокрема:
- по пологовому відділенню лікарні;
- кафе;
- інфраструктурному об'єкту;
- приватних та багатоквартирних будинках.
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Атаки росіян по Херсонщині: коротко
- Вдень 10 грудня росіяни атакували пологове відділення Херсонської області. За даними заступника глави Офісу Президента Кирила Тимошенка, приміщення пошкоджене. На щастя, медичні працівники, пацієнтки та діти не постраждали.
- 9 грудня російські загарбники вдарили по дитячому відділенню лікарні в Херсоні. Також вороги пошкодили морг. На жаль, одна людина була поранена. Її прооперували лікарі й вона перебувала в стабільному стані.
- Росіяни били по Херсону і 6 грудня. Тоді також влучили в житлові будинки та в об'єкти інфраструктури.
- За даними Кирила Тимошенка, росіяни тоді обстріляли будівлю Херсонського водоканалу. На жаль, загинув працівник підприємства – 43-річний чоловік. Він помер через мінно-вибухову травму та поранення уламками.